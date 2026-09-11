Isaac del Toro terminó fuera del top ten en el Gran Premio de Quebec, tras más de cuatro horas de competencia en territorio canadiense. Remco Evenepoel se llevó la carrera.

Isaac del Toro finalizó el Gran Premio de Quebec en la posición 55 a +3:18 del ganador Remco Evenepoel.

Isaac del Toro ofreció una buena carrera, pero en los últimos kilómetros no tuvo la fuerza para acercarse al podio.

Isaac del Toro sigue compitiendo en lo más alto del ciclismo mundial

Isaac del Toro enfrentó el Gran Premio de Quebec como el líder del UAE Team Emirates, consciente de que podían conseguir la victoria en la prueba de un día.

Isaac del Toro vive un gran momento como ciclista

Así quedó el podio del Gran Premio de Quebec

Tras culminar el Gran Premio de Quebec, el podio del evento quedó con Isaac del Toro lejos de los primeros ligares.

Podio Gran Premio de Quebec

Remco Evenepoel Giulio Ciccone Anthon Charmig

¿Cuándo vuelve a correr Isaac del Toro?

Isaac del Toro regresa a la bicicleta en el Gran Premio de Montreal este domingo 13 de septiembre. Transmite Claro Sports a las 09 horas.

Evento: Gran Premio de Montreal

Fase: Carrera de un día

Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026

Horario: 09:00 horas

Recorrido: 214,4 kilómetros

Sede: Montreal, Canadá

Transmisión: Claro Sports

El palmarés de Isaac del Toro como ciclista profesional

Después del Gran Premio de Quebec, el palmarés de Isaac del Toro se mantiene entre los mejores ciclistas del mundo.

El 2026 ha sido un año muy productivo para Isaac del Toro, y aunque no ganó el Tour de Francia 2026, el segundo lugar que consiguió es considerado hasta el momento su mayor logro en el ciclismo profesional.

En total, Isaac del Toro sumaba 31 victorias como profesional desde su debut en el año 2023, que lo han llevado a ganar poco más de 15 carreras.

Carreras Ganadas por Isaac del Toro