Atlas vs Atlante juegan en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-0 en en la cancha de las Rojinegras . Conoce las posibles alineaciones del partido.

Atlas vs Atlante: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA

Atlas 2-0 Atlante es el pronóstico en el delo de la Jornada 7 del Apertura 2026.

Pronóstico: <b>Atlas 2-0 Atlante</b>

Atlas vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlas vs Atlante, en la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Atlas

  • Portera: Camila Haro
  • Defensas: Dirce Delgado, Laila Saravia, Elena Sainz e Iliana Jasso
  • Mediocampistas: Victoria Acevedo, Noemí Villalobos, Karen Flores y Renata Huerta
  • Delanteras: Sanjuana Muñoz y Brenda Cerén
Atlante sacó un punto en casa ante el peligroso Toluca Femenil
Atlante ha tenido un complicado torneo en la Liga Femenil (@atlantefem)

Atlante

  • Portera: Jennifer Amaro
  • Defensas: Selene Valera, Ana Lorena Torres, Ofelia Chávez y Jessica Pérez
  • Mediocampistas: Nailea Vidrio, Karen Becerril, Carol López y Andrea Salinas
  • Delanteras: Alexia Villanueva y Samaría Gómez

Atlas vs Atlante: Posibles alienaciones del partido de la Liga Femenil BBVA

Atlas vs Atlante se miden en la Jornada 7 de la Liga MX. Viernes 11 de septiembre a las 21:06 horas por Tubi y FOX One.

  • Partido: Atlas vs Atlante
  • Fase: Jornada 7 Liga Femenil BBVA
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026
  • Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Jalisco
  • Transmisión: Tubi y FOX One