Atlas vs Atlante juegan en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-0 en en la cancha de las Rojinegras . Conoce las posibles alineaciones del partido.
Atlas vs Atlante: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA
Atlas 2-0 Atlante es el pronóstico en el delo de la Jornada 7 del Apertura 2026.
Pronóstico: <b>Atlas 2-0 Atlante</b>
Atlas vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlas vs Atlante, en la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Atlas
- Portera: Camila Haro
- Defensas: Dirce Delgado, Laila Saravia, Elena Sainz e Iliana Jasso
- Mediocampistas: Victoria Acevedo, Noemí Villalobos, Karen Flores y Renata Huerta
- Delanteras: Sanjuana Muñoz y Brenda Cerén
Atlante
- Portera: Jennifer Amaro
- Defensas: Selene Valera, Ana Lorena Torres, Ofelia Chávez y Jessica Pérez
- Mediocampistas: Nailea Vidrio, Karen Becerril, Carol López y Andrea Salinas
- Delanteras: Alexia Villanueva y Samaría Gómez
Atlas vs Atlante: Posibles alienaciones del partido de la Liga Femenil BBVA
Atlas vs Atlante se miden en la Jornada 7 de la Liga MX. Viernes 11 de septiembre a las 21:06 horas por Tubi y FOX One.
- Partido: Atlas vs Atlante
- Fase: Jornada 7 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026
- Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: Tubi y FOX One