Este miércoles 29 de julio en la mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum envió mensaje a los atletas mexicanos de Santo Domingo 2026, así como a otros deportistas, ante la ola de triunfos.

“Muchas felicidades a todos los triunfos de México, a todos los atletas, muchas felicidades”, expresó Claudia Sheinbaum ante la pregunta sobre los deportistas mexicanos que destacan en el extranjero.

Hasta ahora, la delegación mexicana lidera el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con 126 medallas totales (49 de oro, 45 de plata y 32 de bronce).

Mientras que el piloto mexicano, Noel León ganó la carrera principal Feature Race de la Fórmula 2 en el Gran Premio de Hungría, sumando su tercer triunfo de la temporada automovilística.

Claudia Sheinbaum destaca “orgullo mexicano” en atletas

Tras las felicitaciones a atletas, la mandataria nacional Claudia Sheinbaum destacó que el “orgullo mexicano” es un factor importante alrededor el deporte en el país

Por lo que Claudia Sheinbaum recordó palabras del ex director técnico de la Selección Nacional de Fútbol, Javier Aguirre en el Mundial 2026 sobre que los jóvenes atletas “no tienen complejos”.

Al explicar, Claudia Sheinbaum que esta condición libre en los atletas hace que reflejen el orgullo de ser mexicanos y “por supuesto tiene que ver con la disciplina, el entrenamiento de las y los jóvenes que están triunfando en el mundo”.