Noel León hizo historia este 23 de mayo de 2026, al conseguir la victoria en la Fórmula 2 durante la carrera sprint del GP de Canadá, siendo el primer mexicano en ganar una carrera en esta categoría.

Noel León, la gran promesa de México para llegar a la Fórmula 1, tuvo la calma para llevarse la victoria en la carrera sprint de Montreal por varios segundos de ventaja.

El piloto mexicano se recuperó de un inicio difícil y remontó posiciones superando a varios rivales antes de controlar el reinicio tras un Safety Car tardío para asegurar el triunfo.

Podio carrera sprint GP de Canadá de Fórmula 2:

Noel León

Gabriele Minì

Martinius Stenshorne

Así se decidió la carrera sprint del GP de Canadá en Fórmula 2

Tras la entrada del Safety Car por segunda vez, la carrera sprint del GP de Canadá de Fórmula 2, se reanudó en la Vuelta 22 y Noel León decidió acelerar a fondo antes de la última chicana para construir un colchón sobre sus perseguidores.

El VSC terminó en la Vuelta 27, con Noel León liderando por casi cuatro segundos sobre Minì, quien tenía a Dunne acechándolo para la última vuelta.

Nadie pudo alcanzar a León, quien consiguió su primera victoria en Fórmula 2 de forma cómoda, y declaró lo siguiente tras cruzar la meta.

“¡Ganadores! Fue una carrera muy buena y estoy muy feliz con el auto, con el equipo y por el trabajo increíble que han estado haciendo. Simplemente súper feliz con esta primera victoria” Noel León, piloto mexicano

Noel León ya es cuarto lugar en la Fórmula 2

Gabriele Minì tomó el liderato del Campeonato de Pilotos de Fórmula 2 con 42 puntos, seis por delante de Rafael Câmara. Nikola Tsolov es tercero con 35, mientras que Noel León escaló al cuarto puesto con su victoria, llegando a 32 unidades.

Además de ganar en Canadá, Noel León subió al podio en su debut en Melbourne y tuvo un cuarto lugar en Miami.

La Carrera Principal del GP de Canadá de Fórmula 2 será este domingo 24 de mayo.