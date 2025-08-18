¡Continúa la batalla contra el máximo organismo de futbol! Un exfutbolista del Real Madrid exige a la FIFA más de mil millones de indemnización por reglamentación ilegal y no se detendrá hasta conseguir el fallo a su favor.

El exfutbolista del Real Madrid busca justicia para él y para todos aquellos futbolistas que han sido afectados por la reglamentación ilegal de la FIFA.

La demanda del exfutbolista del Real Madrid pide a la FIFA y a la Federación Belga de Futbol 65 millones de euros brutos, hablamos de más de mil millones de pesos mexicanos, como indemnización.

El futbolista en cuestión es Lass Diarra, exfutbolista francés que militó en clubes como Real Madrid y el PSG.

¿Por qué Lass Diarra demandó a la FIFA?

Lass Diarra, exfutbolista francés del Real Madrid, demandó a la FIFA debido a que le imposibilitaron fichar por el Charleroi belga (2014) luego de rescindir contrato con el Lokomotiv ruso.

El problema fue que la FIFA le negó el permiso debido a que mantenía deudas sin saldar con los rusos. El exfutbolista del Real Madrid recibió una multa de 10 millones de euros.

La FIFA apoyó al Lokomotiv con base a su reglamento de transferencias, pero Lass Diarra no se quedó de brazos cruzados y llevó el caso al tribunal belga, que falló a su favor en 2017.

La resolución indicó que la reglamentación de la FIFA viola el derecho a la libre circulación de los futbolistas.

“Estas normas rigen, entre otras, la situación en la que un club estima que uno de sus jugadores ha resuelto su contrato de trabajo sin «justa causa» antes de llegar a su término. En esos casos, el jugador y todo club que desee ficharlo son responsables solidarios del pago de cualquier indemnización adeudada a su antiguo club”, se lee en la resolución del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE).

Años después, el futbolista volvió a la carga y con asesoramiento de un bufete de abogados, pidió una indemnización de más de mil millones de pesos mexicanos a la FIFA y la Federación Belga de Futbol.

La postura de Lass Diarra, exfutbolista del Real Madrid, sobre su demanda contra la FIFA

Lass Diarra, exfutbolista del Real Madrid, aseguró que se ha mantenido en la lucha contra la FIFA por él y por todos aquellos jugadores emergentes que no tienen los recursos para desafiar al máximo organismo.

“Me he visto obligado a librar esta batalla legal desde agosto de 2014. ¡Son más de 11 años! Lo hago por mí. Y si he podido resistir la arrolladora FIFA, es porque he tenido una buena carrera. Pero también lo he hecho por todos los jugadores emergentes, menos conocidos, que no tienen los medios económicos ni psicológicos para desafiar a la FIFA ante verdaderos jueces”, señaló el exjugador del Real Madrid.