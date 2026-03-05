Gaby Cuevas, representante de México para el Mundial 2026, resaltó que la FIFA no canceló reservaciones en la Ciudad de México (CDMX); fueron liberadas.

“No fue que cancelara las reservas, fue que liberó las reservaciones que había hecho (FIFA), fue solamente liberar habitaciones” Gaby Cuevas

Esto luego de que se denunciara la cancelación de las reservaciones que se tenían en la CDMX por parte de la Asociación de Hoteleros de la CDMX.

De acuerdo con Gaby Cuevas, en la reunión con hoteleros y el gobierno federal, se resaltó que lo reportado fue la liberación de reservaciones extra realizadas por la FIFA.

Liberación de reservación de la FIFA para el Mundial 2026 puede ser aprovechada por turistas: Gaby Cuevas

De acuerdo con Gaby Cuevas, la FIFA realizó varias reservaciones de cuartos de hotel en las ciudades sede donde se realizará el Mundial 2026.

Sin embargo, no todas pudieron ser aprovechadas con el precio preferencial acordado por la FIFA y grupos hoteleros, debido a que equipos, así como personal administrativo y prensa no han concluido con sus registros.

Al concluir el plazo para la confirmación de algunas de ellas, la FIFA liberó las habitaciones apartadas, lo que podrá ser aprovechado por turistas nacionales e internacionales.

“No es realmente un problema porque sabemos que hay mucho interés de venir a nuestro país… Haría la recomendación de que reserven ahorita que algunas se liberaron porque seguramente pronto se van a ocupar” Gaby Cuevas

En este sentido, Gaby Cuevas resaltó que solo para el registro de prensa, los periodistas tienen hasta el 31 de marzo para realizar su acreditación; sin embargo, la reserva de la FIFA “venció hace un par de días”.

Asimismo, los partidos de repechaje se llevarán a cabo del 26 y el martes 31 de marzo 2026 por lo que dichos equipos aún no están definidos.