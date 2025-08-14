Después de ser presentado como nuevo fichaje del América, Allan Saint-Maximin ya dio su primera entrevista en México y sorprendió al dar a conocer que su compatriota Gignac fue vital para su llegada a la Liga MX.

Como parte de la estrategia de comunicación del América para presentar a Allan Saint-Maximin a México, han realizado varias dinámicas con el jugador además de que ya ha comenzado a dar entrevistas.

La primera de ellas fue para el medio Claro Sports con el periodista Alberto Lati y fue en una charla en francés con él que reveló que Gignac, quien es una estrella de Tigres y de toda la Liga MX, lo convenció de venir a México.

Allan Saint-Maximin habló con Gignac antes de decidirse a fichar por América

En su primera entrevista en el país, Allan Saint-Maximin fue cuestionado sobre si conocía a algún jugador mexicano antes de llegar a la Liga MX y reveló que antes de fichar por América habló con Gignac.

“No es mexicano, pero hablé mucho con Gignac, que me contó muchas cosas sobre el país, que también me ayudaron a tomar esta decisión…”, mencionó Allan Saint-Maximin sobre su llegada al América.

Además se dijo contento por el hecho de que cada vez la Liga MX atrae a más jugadores de renombre como Sergio Ramos o Aaron Ramsey, a quien enfrentó cuando jugaba en la Premier League con Newcastle.

¿Cuándo podría debutar Allan Saint-Maximin con América en la Liga MX?

Aunque Allan Saint-Maximin ya tiene listos casi todos sus documentos para debutar con América, su primer partido en México tendrá que esperar y no se dará este fin de semana contra Tigres.

Debido a que el traspaso de Allan Saint-Maximin con América se dio cuando el futbolista apenas comenzaba la pretemporada con el Al-Ahli, se dice que no llegó en la mejor forma física a Coapa.

Sin embargo, se espera que para la Jornada 6 cuando América reciba a Atlas en el Estadio Ciudad de los Deportes que por fin el atacante francés vea sus primeros minutos en el balompié mexicano.