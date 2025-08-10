Todavía no debuta y ya se llevó los corazones de los fans de Club América. Allan Saint-Maximin tuvo un increíble gesto en sus redes sociales que levantó, aún más, las expectativas del americanismo.

Allan Saint-Maximin ya llegó a la Ciudad de México y pronto será presentado como nuevo jugador de Club América. El talentoso francés fue recibido con “bombo y platillo” en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; a cambio, el nuevo futbolista de la Liga MX tuvo un increíble gesto en sus redes sociales.

El fichaje de Allan Saint-Maximin aún no ha sido oficializado con Club América, pero el francés ya dejó claro que “ya es águila”.

El gesto de Allan Saint-Maximin que conquistó a los fans de Club América

Allan Saint-Maximin cambió la foto de perfil de su cuenta de Tik Tok y colocó la imagen de un águila, lo que dejó claro que ya tiene bien puesta la casaca azulcrema para iniciar su aventura con Club América en la Liga MX.

A través de redes sociales se viralizó la captura de pantalla del perfil de Allan Saint-Maximin con su imagen de un águila y los comentarios son muy positivos.

Allan Saint-Maximin se encuentra en Tik Tok como @stmaximin97 y presume más de 600 seguidores.

Allan Saint-Maximin enamora a los fans de Club América con increíble gesto en sus redes sociales. (@stmaximin97)

Contrato y salario de Allan Saint-Maximin, nuevo jugador de Club América

Allan Saint-Maximin ya llegó al Nido. Diversos reportes indican que la negociación entre Club América y el Al-Ahli por el traspaso del extremo francés alcanzó los 12 millones de dólares.

Además, se dice que Allan Saint-Maximin percibirá un salario de alrededor de los 3 millones de dólares.

¿Cuándo debutará Allan Saint-Maximin con Club América?

Allan Saint-Maximin será registrado en la Liga MX tan pronto concluya con los trámites de visado, además de los exámenes médicos y físicos.

Si el proceso se lleva en tiempo y forma, Allan Saint-Maximin podría estrenarse en la Liga MX el próximo fin de semana cuando Club América visite la Sultana del Norte para medirse a Club Tigres en el marco de la Jornada 5 del torneo Apertura 2025.