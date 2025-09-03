Gilberto Mora, la joya mexicana ha despertado grandes expectativas en los fans de la Liga MX y de equipos internacionales, todo por su gran talento con apenas 17 años de edad.

A su corta edad, Gilberto ya fue convocado por la Selección Mexicana de Javier Aguirre e incluso en el verano pasado fue titular en algunos partidos de la Copa Oro 2025.

La actuación del juvenil de Xolos provocó que varios fans lo pidieron para la convocatoria del Mundial 2026 pero para Andrés Lillini deben tener mesura con el jugador.

“No es el salvador del futbol”: La polémica declaración de Andrés Lillini sobre Gilberto Mora

Andrés Lillini, director deportivo de selecciones menores, volvió a dar su opinión sobre Gilberto Mora y pidió no ser irresponsables con lo que se le pide al joven futbolista, quien desde el punto de vista del directivo no es el salvador del futbol.

“Sería una locura decirle que va a ser el próximo salvador del futbol mexicano a un chico de 17 años, acá nosotros lo tratamos como un chico de 17 años y no cargándolo de más ni diciéndole que por ser Gilberto Mora ahora tiene que ganar los partidos solo.

Porque primero es una falsedad y después una irresponsabilidad darle esa carga a un niño que, si bien es bueno, que entiende el juego y el futbol como alguien no propio de su edad, porque lo entiende como un jugador grande no deja de tener 17 años” declaró Lillini.

Andrés Lillini reveló que están trabajando de cerca con Gilberto Mora para que no pierda el piso

Gilberto Mora se convirtió en el jugador más joven en ganar una final internacional con su selección, lo que ha despertado el interés de importantes equipos europeos como el Real Madrid, según su propia representante lo ha dicho.

En la FMF son conscientes que el despertar interés del Real Madrid podría hacer que Mora pierda el piso por lo que Andrés Lillini reveló que están trabajando de cerca con el jugador.

“Gilberto está terminando una etapa de proceso de formación que creo que lo más sano, hay que acompañarlo, cuidarlo y protegerlo de todas estas locuras que por ahí uno escucha, repito que son seres humanos que juegan a la pelota y debemos de tener respeto por el crecimiento de los chicos” expresó.