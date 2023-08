Andrés Lillini desató las burlas de los aficionados en Argentina, luego de que el pasado jueves 24 de agosto dijera que todo el mundo quiere jugar en México.

Andrés Lillini fue claro y mencionó que muchos futbolistas tienen el deseo de competir en la Liga MX, pero nunca imaginó que sus palabras fueran a dar pie a que los fans argentinos se mofaran de él.

“La liga es muy fuerte y competitiva. En Argentina, todo el mundo quiere jugar acá. En Chile, Uruguay, Paraguay, todos quieren venir a jugar acá. Hasta los brasileños campeones con Palmeiras”, comentó el director de Selecciones Menores.

A través de una publicación de Diario Olé, los seguidores argentinos se reunieron para asegurar que, si los futbolistas sudamericanos quieren jugar en México, solamente “ es por los dolares ”.

“Los jugadores que van a la Liga MX no lo hacen porque les interese jugar en la liga mexicana, se van por la guita (el dinero). A duras penas conocen más de 3 equipos de esa liga”, sentenció un fan.

Andrés Lillini pide no desperdiciar el talento de los jóvenes futbolistas mexicanos

Andrés Lillini, director de Selecciones Menores, habló en conferencia de prensa el pasado jueves 24 de agosto sobre la importancia de reconocer los esfuerzos de los juveniles.

El ex técnico de la Liga MX pidió no desperdiciar el talento de los jóvenes futbolistas mexicanos, quienes en el pasado han tenido logros destacables, pero que no han generado impacto para desempeñarse como profesionales.

“El talento del futbolista mexicano lo tiramos demasiado abajo; tenemos jugadores talentosos, solo que sus éxitos como en 2005 y 2011 deben de tener mayor consecuencia en la Mayor y Primera División”, explicó.

La Selección Mexicana de Jaime Lozano y el proceso rumbo al Mundial de 2026 y hasta el Mundial de 2030, pretende darle la oportunidad a caras nuevas en el conjunto azteca.

Selección Mexicana: ¿Cuándo es su siguiente partido?

La Selección Mexicana de Jaime Lozano inicia su camino rumbo al Mundial de 2026 el próximo sábado 9 de septiembre, día en el que enfrentará a la Selección de Australia en un partido de preparación.

El Tri y la oncena australiana se verán las caras en punto de las 20:00 hrs. en la cancha del AT&T Stadium de Arlington, Texas.

