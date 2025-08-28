La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció un ambicioso plan integral de preparación para las categorías juveniles de la Selección Mexicana.

A través de un comunicado, la FMF informó sobre el plan para las selecciones menores varoniles de la Selección Mexicana, en el cuál están presentes Ivar Sisniega, presidente Ejecutivo, y Andrés Lillini, quien encabeza la Dirección de Selecciones Nacionales Menores Varoniles.

“Este proyecto se ha consolidado con grandes resultados en las competencias de la Concacaf: las selecciones Sub-20 y Sub-15 son campeonas vigentes de la región, mientras que la Sub-17 se impuso en su grupo bajo el formato actual de competencia”, señala el documento de la FMF.

Informaron que el plan integral de preparación para las categorías juveniles de la Selección Mexicana no es por casualidad, sino que se trata de un proceso formativo sólido, bien estructurado y respaldado por todas las áreas involucradas con las Selecciones Nacionales Menores.

Categorías juveniles tendrán partidos de preparación como parte del plan integral internacional

La FMF anunció que el plan integral de preparación para las categorías juveniles de la Selección Mexicana contempla un calendario de giras internacionales para consolidar la formación de los jugadores Sub-16, Sub-17, Sub-18 y Sub-20.

En el caso de la Sub-16, participarán en el Torneo Internacional de Fuerzas Básicas donde se medirán a clubes de la Liga MX como Necaxa, Pumas, Santos, Rayados de Monterrey, Peñarol de Uruguay, Orlando City y Real Salt Lake de la MLS.

La Sub 17, se concentrará antes de la justa mundialista y enfrentará a tres selecciones europeas: Eslovaquia, Turquía y República Checa.

Por otro lado, la Sub 18 tendrá una gira por España debido a que buscan proyectar a los talentos mexicanos en las principales ligas europeas. Finalmente, la Sub-20 viajará a Paraguay para medirse a Arabia Saudita y Colombia en el mes de septiembre.

FMF quiere invertir en el proceso de las selecciones juveniles

Con los partidos antes mencionados, la FMF quiere continuar fortaleciendo el proceso formativo de las selecciones nacionales menores.

“La inversión en el talento juvenil es una de las apuestas más importantes para que cada categoría cuente con la preparación adecuada y siente las bases para el futuro del futbol mexicano”, añadió la FMF sobre el plan integral de preparación para las categorías juveniles de la Selección Mexicana.