El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y la Selección Mexicana tiene la encomienda de encontrar sinodales de altura que le permitan una preparación óptima para la esperada justa. En la Fecha FIFA de noviembre ya tendrían agendado a un rival sudamericano y no, no es Argentina.

El partido de la Selección Mexicana ante un rival sudamericano sería en el Estadio BBVA, casa de los Rayados de Monterrey.

¿Contra qué rival sudamericano se enfrentará la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de noviembre?

De acuerdo a información del periodista de TUDN, Gibrán Araige, la Selección Mexicana tendrá un rival sudamericano para la Fecha FIFA de noviembre y se trata nada más y nada menos que de Paraguay.

La Selección Mexicana se medirá a Paraguay durante el parón internacional de noviembre, (la segunda semana del mes) y la posible sede será el Estadio BBVA.

El duelo amistoso ante la Selección de Paraguay será parte de la preparación de los dirigidos por Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Incondicionales, la próxima semana, nuestra Selección tendrá una concentración con jugadores de la Liga MX. 🙌



👀 Conoce todos los detalles. 📹#PorMéxicoTodo 💚🤍❤️ pic.twitter.com/BDv7ff8Duk — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 20, 2025

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Mexicana?

Al ser sede del Mundial 2026, la Selección Mexicana no atravesará por Eliminatorias, pero no debe descuidar su preparación y es por ello que han agendado distintos duelos amistosos para llegar en las mejores condiciones a la justa mundialista.

Los siguientes rivales en la agenda de la Selección Mexicana serán dos contendientes asiáticos, hablamos de Japón y Corea del Sur, a los cuales enfrentará en la Fecha FIFA de septiembre (el 6 y 9). A continuación te dejamos las fechas y horarios de los encuentros amistosos.

Partido: México vs Japón

Fecha: 6 de septiembre

Hora: 8:00 p.m. (tiempo del centro de México)

Sede: Oakland Coliseum

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX +

Partido: México vs Corea del Sur