La Selección Mexicana continúa afinando detalles para cerrar su preparación rumbo al Mundial 2026, y uno de los temas pendientes es definir a su rival para la reapertura del Estadio Azteca.

Entre las opciones más fuertes se encuentran España y Alemania, dos selecciones con historia y que podrían ser una buena prueba para la Selección Mexicana en el Estadio Azteca.

Aún sin confirmación oficial, el partido proyecta atraer atención internacional y elevar el perfil del combinado mexicano en el tramo final de su preparación.

La Selección Mexicana ya tendría definido un rival europeo para la reapertura del Estadio Azteca, programada para el 28 de marzo de 2026.

Según información de Luis Castillo, las opciones más fuertes para enfrentar a la Selección Mexicana serían Alemania o España, selecciones que aportarían un duelo de alto nivel para los jugadores mexicanos.

La elección del rival europeo responde no solo al nivel competitivo que aportan estas selecciones, sino también a la claridad en la gestión de los aspectos económicos, un factor que descartó a otras opciones como Argentina.

La Selección Mexicana tendrá la oportunidad de medir su preparación de cara al Mundial 2026 frente a un adversario de primer nivel, asegurando que la reapertura del Azteca sea un evento destacado en la agenda futbolística internacional.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana volverá a la acción el 6 de septiembre de 2025, cuando enfrente a Japón en un encuentro amistoso de preparación.

El encuentro se llevará a cabo en el Oakland Coliseum, escenario que recibirá a ambas selecciones para un duelo de preparación de cara a los próximos compromisos de la Selección Mexicana.

La expectativa es alta, ya que el partido permitirá medir el nivel competitivo del Tri fuera de territorio nacional y ajustar estrategias rumbo a futuras competencias.

Además, se convierte en uno de los últimos partidos que tendrá el Tri de cara al Mundial 2026.