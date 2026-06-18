Alemania vs Costa de Marfil se enfrentan en su segundo partido del Grupo E en el Mundial 2026. Transmite ViX el sábado 20 de junio a las 14 horas.
- Partido: Alemania vs Costa de Marfil
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Sábado 20 de junio del 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Toronto
- Transmisión: ViX
Alemania vs Costa de Marfil: A qué hora ver el partido del Grupo E del Mundial 2026
El sábado 20 de junio de 2026 será el partido Alemania vs Costa de Marfil del Mundial 2026, a partir de las 14 horas en actividad del Grupo E.
Alemania vs Costa de Marfil: ¿Dónde ver el partido del Grupo E del Mundial 2026?
Alemania vs Costa de Marfil iniciará a las 14 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
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- Partido: Alemania vs Costa de Marfil
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Sábado 20 de junio del 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Toronto
- Transmisión: ViX
¿Cómo quedaron Alemania y Costa de Marfil en el Mundial 2026?
Alemania vs Curazao jugaron el domingo 14 de junio en su debut en el Mundial 2026, en actividad del Grupo E de la competencia.
El Grupo E lo completan Costa de Marfil y Ecuador, equipos que se enfrentaron en la Jornada 1 del Mundial 2026.