Alemania vs Costa de Marfil se enfrentan en su segundo partido del Grupo E en el Mundial 2026. Transmite ViX el sábado 20 de junio a las 14 horas.

Partido: Alemania vs Costa de Marfil

Fase: Fase de grupos

Fecha: Sábado 20 de junio del 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Toronto

Transmisión: ViX

Alemania vs Costa de Marfil: A qué hora ver el partido del Grupo E del Mundial 2026

El sábado 20 de junio de 2026 será el partido Alemania vs Costa de Marfil del Mundial 2026, a partir de las 14 horas en actividad del Grupo E.

Alemania vs Costa de Marfil: ¿Dónde ver el partido del Grupo E del Mundial 2026?

Alemania vs Costa de Marfil iniciará a las 14 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Alemania vs Costa de Marfil

Fase: Fase de grupos

Fecha: Sábado 20 de junio del 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Toronto

Transmisión: ViX

Selección Alemania (agencia ap)

¿Cómo quedaron Alemania y Costa de Marfil en el Mundial 2026?

Alemania vs Curazao jugaron el domingo 14 de junio en su debut en el Mundial 2026, en actividad del Grupo E de la competencia.

El Grupo E lo completan Costa de Marfil y Ecuador, equipos que se enfrentaron en la Jornada 1 del Mundial 2026.