Ni las gracias le dieron al Piojo. A través de un comunicado compartido en su sitio web, la selección nacional de Costa Rica dio a conocer el despido de Miguel Herrera luego de que no pudieron clasificar al Mundial 2026.

A pesar de que México, Canadá y Estados Unidos no disputaron las Eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026 debido a que están clasificadas por ser anfitriones, Miguel Herrera no pudo guiar a Costa Rica al Mundial.

Luego del empate contra Honduras que lo dejó fuera de la próxima Copa del Mundo, el Piojo declaró que entregaría un informe al presidente de la federación tica, pero ya se dio a conocer que perdió su trabajo.

Así dio a conocer Costa Rica el despido de Miguel Herrera

En un comunicado de apenas tres párrafos, la selección de Costa Rica hizo oficial una noticia que era inminente tras haberse quedado fuera del Mundial 2026: Miguel Herrera no seguirá siendo su estratega.

“La FCRF informa que Miguel Herrera deja de ser el director técnico de la Selección Mayor de Costa Rica junto con su cuerpo técnico a partir de este jueves 20 de noviembre…”, se lee en el comunicado.

Miguel Herrera, entrenador mexicano. (Daniel Benavides)

Además, mencionaron que comenzarán el proceso de análisis para determinar quién será el próximo director técnico del combinado nacional de cara a las fechas FIFA del próximo año, antes de la Copa del Mundo.

Miguel Herrera califica el fracaso con Costa Rica como el más grande de su carrera

En conferencia de prensa luego de empatar con Honduras en el Estadio Nacional, Miguel Herrera salió a dar la cara en la conferencia de prensa y se mostró visiblemente afectado por no haber podido clasificar a Costa Rica al Mundial.

“Estaba muy ilusionado, estoy muy orgulloso del grupo de jugadores que encontré, agradecido con Dios porque me puso en este camino para encontrar a estos grandes talentos. No conseguimos el objetivo, esto es futbol…”, declaró el Piojo Herrera.

En México, al estratega mexicano se le ha comenzado a vincular con el Atlante, equipo que se dice volverá a la primera división comprando el lugar del Mazatlán.