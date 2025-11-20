Miguel Herrera acaba de consumar tremendo fracaso con la Selección de Costa Rica, al quedar fuera del Mundial 2026; sin embargo, el entrenador mexicano ya tendría un equipo para volver a la Liga MX.

Y es que hay dos factores que se combinarían para que el Piojo Herrera vuelva a chambear en la Liga MX y uno de ellos tiene que ver con el regreso de un histórico del futbol mexicano a primera división: el Atlante.

El otro factor tiene que ver con que deje ser ser entrenador de la Selección de Costa Rica, lo cual es prácticamente un hecho tras el fracaso consumado en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Miguel Herrera volvería a la Liga MX tras fracaso con Costa Rica

Todo parece indicar que Miguel Herrera no pasará mucho tiempo sin trabajar, pues podría volver a la Liga MX con el histórico Atlante, equipo al que ya dirigió en sus inicios como entrenador.

Este miércoles 19 de noviembre se reveló que el Atlante está cada vez más cerca de volver a la Liga MX en 2026, incluso comprando la franquicia del Mazatlán FC.

En este sentido, fue el periodista ‘Cántalo Camacho’ quien dejó entrever que ya habría un acuerdo para que Miguel Herrera sea el DT elegido para el esperado regreso de los Potros de Hierro del Atlante a la primera división del futbol mexicano.

La información del regreso del Atlante surgió del periodista Pepe Hanan, quien aseguró que la directiva de Potros ya había comprado al Mazatlán FC por 65 millones de dólares, aunque no hay información oficial por parte de ningún club.

Piojo Herrera 2026 🫱🏽‍🫲🏾 Atlante pic.twitter.com/lU7T8i2QBE — Cántalo Camacho (@CantaloCamacho) November 19, 2025

Miguel Herrera, a la baja en su carrera como DT; tendría nueva oportunidad con Atlante

Miguel Herrera era, hasta hace unos años, uno de los DT’s mexicanos con mayor renombre; no obstante, los resultados en sus últimos equipos han hecho que su carrera como entrenador vaya a la baja.

Después de su éxito con América (en las dos etapas) y la Selección Mexicana, el Piojo Herrera no pudo tener un buen papel con Tigres, a donde llegó con mucha expectativa, ni con Tijuana y menos ahora con Costa Rica, a la que no pudo llevar al Mundial 2026 en las eliminatorias de Concacaf más accesibles de la historia.

Ahora podría tener otra oportunidad al frente del Atlante, en lo que sería su tercera etapa con los Potros, después de la del 2002 y 2010.