Miguel Herrera no pudo guiar a la selección de Costa Rica al Mundial 2026 en el que él mismo describió como el fracaso más grande de su carrera y por lo cual incluso casi llega a las lágrimas.

Costa Rica llegó a la última jornada de las clasificatorias con posibilidades matemáticas de conseguir su boleto a la Copa del Mundo, pero luego de empatar contra Honduras sin goles el equipo de Miguel Herrera se quedó fuera.

A pesar de que México, Estados Unidos y Canadá clasificaron directamente por ser anfitriones de la justa mundialista, los Ticos no pudieron conseguir un boleto y el estratega mexicano quedó visiblemente afectado.

Miguel Herrera al borde del llanto luego de fracasar con Costa Rica

Después de que Costa Rica no pudo pasar del empate en casa contra Honduras y quedar fuera del Mundial 2026, Miguel Herrera salió a la conferencia de prensa a dar la cara y a expresar su sentir tras este duro descalabro.

Visiblemente afectado por el fracaso, Miguel Herrera reconoció ante la prensa de Costa Rica que el no haber podido conseguir el boleto para la Copa del Mundo es el fracaso más grande de su carrera.

"En 23 años no había tenido un fracaso así" 🗣️⚽🇨🇷



Miguel ’Piojo’ Herrera tras quedar eliminado del #Mundial2026 con Costa Rica#ElDeporteAquiPasa pic.twitter.com/p1qC7kB0Jd — Claro Sports (@ClaroSports) November 19, 2025

“Estoy entre dolor, amargura, tristeza, calentura, molestia, todos los argumentos que uno no puede describir porque estaba muy ilusionado, estoy muy orgulloso del grupo de jugadores que me encontré...”, declaró el Piojo Herrera.

¿Miguel Herrera seguirá siendo director técnico de Costa Rica?

Al ser cuestionado sobre su futuro como director técnico, Miguel Herrera declaró que él su equipo de trabajo entregarán un informe al presidente de la federación y después se sabrá que sucederá.

Sin embargo, debido a que en Costa Rica se ve como uno de los mayores fracasos de su historia el no haber podido clasificar al Mundial 2026, probablemente Miguel Herrera se cesado de su puesto.

Además, la conferencia de prensa que el estratega mexicano dio dejó tintes de despedida, pues cerró sus declaraciones con un dicho mexicano: “Arrieros somos y en el camino andamos”, lo que muchos interpretan como un adiós.