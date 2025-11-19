La muerte de Diogo Jota conmocionó al mundo y dejó una herida en cada una de las personas con las que convivió, incluidos sus compañeros del Liverpool, quienes nunca olvidarán al futbolista luso. Ejemplo de ello es Andy Robertson, quien en el momento más feliz de su carrera no pudo evitar el llanto al recordarlo.

Andy Robertson y Escocia celebraron su pase al Mundial 2026 tras 28 años de ausencia en la máxima justa. En medio de la emoción por la clasificación, el futbolista de Liverpool recordó a Diogo Jota y estuvo al borde del llanto al hablar de él.

Andy Robertson y Diogo Jota hablaron sobre lo que significaría el Mundial 2026, una ilusión para el primero y la gran revancha para el segundo.

Tanto Escocia como Portugal firmaron su boleto al Mundial 2026, por lo que para Andy Robertson fue imposible no recordar las pláticas que tenía con Jota.

Las emotivas palabras de Andy Robertson sobre Diogo Jota

Andy Robertson habló sobre Diogo Jota durante los festejos de Escocia tras clasificar al Mundial 2026. Aseguró que lo único que tenía en la cabeza es las charlas que tuvo con el portugués sobre la esperada justa.

“Hoy he estado hecho pedazos. Sé que, por mi edad, este podría ser mi última oportunidad de ir al Mundial. Hoy no he podido sacarme de la cabeza a mi amigo Diogo Jota. Hablamos muchísimo sobre el Mundial”, señaló Andy Robertson.

“Él se perdió Qatar (Mundial 2022) por una lesión, y yo me lo perdí porque Escocia nunca fue. Siempre hablábamos de cómo sería ir a este Mundial. Sé que esta noche estará en algún lugar sonriéndome. No pude dejar de pensar en él en todo el día”, agregó Andy Robertson.

Escocia regresó a un Mundial tras 28 años de espera

Con total dramatismo, Escocia firmó su boleto al Mundial 2026 luego de una larga espera en Copas del Mundo de 28 años.

Escocia selló su boleto al Mundial luego de un intenso partido ante Dinamarca. Escocia abrió el marcador al minuto 3 con gol de Scott McTominay, mientras que en la segunda mitad Rasmus Højlund igualó la pizarra.

En los minutos finales, el partido fue una auténtica locura: Rasmus Kristensen se fue expulsado por parte de Dinamarca; Lawrence Shankland marcó el 2-1 y los daneses igualaron con gol de Patrick Dorgu.

Kieran Tierney marcó para Escocia en el tiempo de compensación y Kenny McLean colocó el 4-2 definitivo.