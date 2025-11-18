Miguel Herrera vive un momento de total tensión en Costa Rica toda vez que el boleto al Mundial 2026 peligra, esto debido a que, en estos momentos, los ticos se encuentran fuera de la Copa del Mundo al ser tercer lugar de su grupo en las eliminatorias de Concacaf, por lo que más de un periodista ha confrontado al Piojo por los resultados de su escuadra nacional.

Esta vez, en conferencia de prensa previa al partido definitivo contra Honduras, un periodista cuestionó a Miguel Herrera sobre que le ha dejado él como técnico a Costa Rica en este proceso que podría resultar un rotundo fracaso de no clasificarse al Mundial, cosa que de entrada el Piojo no entendió, pero posteriormente respondió con los hechos que, a su parecer, se le han presentado con el conjunto tico.

“¿Qué Selección consideras que fue superior a nosotros y nos haya ganado? Entonces hay que ganar todos los partidos, ya te entendí. A lo que yo voy es exactamente lo mismo. Si agarras las listas de convocatorias, ha habido cambios, ha habido lesionados que he tenido que suplir y he tenido que poner. En la Copa Oro terminé con 19 jugadores porque no me dejaron suplir a los cuatro que tuve fuera después de los 23 convocados y tuve que jugar así. ¿Ha habido cambios? Claro. Hay lesiones, hay momentos en que jugadores mantienen un gran nivel, otros que lo superan o bajan su nivel y hago cambios porque las selecciones son así”, dijo Herrera.

Miguel Herrera defendió su proceso al frente de Costa Rica

Para Miguel Herrera, en Costa Rica se le han presentado situaciones complejas que ha tenido que resolver, como lo sucedido con las bajas en Copa Oro donde se vieron las caras con México y Estados Unidos. Además, resaltó que su equipo cuenta con una base de jugadores y posteriormente, los movimientos han obedecido a lesiones o bajas de juego propias de una Selección.

“Cuando tienes 26 para un torneo ya no puedes cambiar y lo que buscas es tratar de mantener un grupo homogéneo, una base y este equipo tiene una base de 14 o 15 jugadores constantes, agarra las listas. Después, pueden venir imponderables y eso de que no le ganes a uno u otro... enfrentamos a todos con la misma disposición de ganar y salir adelante; Estados Unidos nos ganó en penales y la última jugada del partido la tuvimos nosotros para meterla, pegó en el poste y bueno, así es el futbol; el mismo partido con México fue muy cerrado y jugamos muy bien, los dos partidos fueron de muy buen nivel de los muchachos y lo que demostraron”, apuntó Miguel Herrera, técnico de Costa Rica.

¿Ah entonces hay que ganar todos los partidos?…ya te entendí …🔥 pic.twitter.com/qSjeRMvtwx — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) November 17, 2025

Miguel Herrera se responsabilizó de la derrota con Haití y el Mundial en riesgo

La derrota más reciente en Haití tiene a Costa Rica con el Mundial en riesgo y Miguel Herrera aseguró que, aunque todos pensaban que serían superiores a los haitianos, es un equipo que ha crecido, tiene jugadores en buenas ligas y se vieron superados.

“Perdimos con Haití cuando todos pensamos que éramos superiores a Haití y si agarras su alineación y ves donde juegas los haitianos, ya no es el Haití de hace 30 años, lo venimos diciendo hace muchos años, ya es un Haití donde los jugadores juegan en la Premier, juegan en Francia, juegan en Portugal, juegan en la MLS, no juegan en ligas chiquitas. De pronto eso es lo que no vemos y no quiere decir que por eso no teníamos que haber salido a ganar, eso intentamos”, manifestó Miguel Herrera.

Finalmente, el Piojo dejó claro que no tiene ninguna clase de reproche contra sus jugadores y se hizo responsable de la situación por la que el equipo que dirige atraviesa en estos momentos.

“Yo creo que el equipo trabaja, los muchachos tienen una gran voluntad por hacer las cosas, por eso se los dije, soy el responsable y salí triste, no les puedo reclamar a ellos porque se mataron en la cancha. Así es el futbol, no les puedo reclamar, estoy agradecido con ellos. Asumo mi responsabilidad como lo dije desde el principio”, cerró.