El Mundial 2026 no solamente tiene garantizada la presencia del Tri, sino que también irán árbitros mexicanos como parte de la Concacaf y ya se sabe quiénes serán los afortunados en el evento del próximo año.

Para la mala fortuna del arbitraje mexicano, únicamente serán dos los silbantes nacionales que irán al Mundial 2026, mientras que por parte de Estados Unidos irán 3 y por parte de Canadá, Costa Rica, El Salvador y Honduras irá uno de cada país.

Silbantes como Marco Antonio “El Gato” Ortiz, Adonaí Escobedo y Fernando “El Curro” Hernández no tendrán el honor de pitar en la Copa del Mundo y en su lugar una árbitra mexicana se ganó la oportunidad.

Revelan los árbitros mexicanos que estarán en el Mundial 2026

De acuerdo con Lalo Brizio, exárbitro que hoy en día trabaja como analista de ESPN, dio a conocer que César Arturo Ramos Palazuelos y Katia Itzel García Mendoza serán los árbitros mexicanos para el Mundial 2026.

Para César Ramos el Mundial 2026 será su tercero, ya que también estuvo en la Copa del Mundo de Rusia 2018 y Qatar 2022. Por otro lado, Katia Itzel tendrá su debut como silbante en este torneo.

Katia Itzel García estará dentro de las 20 finalistas para el premio a mejor árbitra del mundo (MEXSPORT / Jose Luis Melgarejo)

Ambos silbantes irían a la justa mundialista con sus respectivos equipos de abanderados, pero para saber cuáles serán los partidos que pitarán tendremos que esperar a que queden definidos los grupos en el sorteo del 5 de diciembre.

Repechaje para el Mundial 2026 se jugará en México

Debido a que el Mundial 2026 será el primero que tendrá a 48 selecciones, también será el primero que tendrá un torneo para definir a los últimos invitados a través del repechaje y este se llevará a cabo en México.

Para ser más específicos, será en el Estadio Akron de Guadalajara y en el Estadio BBVA de Monterrey que se lleve a cabo el torneo de repechaje del cual saldrán dos invitados más al Mundial 2026.

República Democrática del Congo, Jamaica, Bolivia, Surinam, Nueva Caledonia y Jamaica serán los países que se enfrenten en este torneo con la esperanza de subirse de último momento a la fiesta mundialista.