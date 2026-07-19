N’Golo Kanté, campeón del mundo con Francia, no jugó ni un minuto en Mundial 2026.

Pese a ser pieza clave en el Mundial 2018 con los galos, el centrocampista no fue tomado en cuenta por el entrenador Didier Deschamps.

¿Por qué N’Golo Kanté no jugó ni un minuto en Mundial 2026?

Aunque Francia pintaba como favorita para llevarse el Mundial 2026 terminó quedándose con el cuarto lugar del torneo de FIFA.

Tras el fracaso, han habido cuestionamientos de afición y especialistas, uno de ellos es la ausencia de N’Golo Kanté, quien no disputó ni un solo minuto del certamen.

El actual jugador de Al Ittihad de la Saudí Pro League se quedó en el banquillo de suplentes incluso en el partido de Francia vs Inglaterra.

N’Golo Kanté ( N’Golo Kanté / Facebook)

Al principio del torneo, N’Golo Kanté presentó molestias en la rodilla, sin embargo, logró recuperarse y estaba disponible.

No obstante, Deschamps lo relegó como cuarta opción de cambio y optó por jugadores más jóvenes.

Pese a todo, al finalizar el partido de Francia contra Inglaterra, N´Golo Kante se dio un abrazo con su entrenador.

La imagen generó reconocimiento en redes, ya que el centrocampista francés mostró siempre profesionalismo hasta el último minuto del Mundial 2026.

N’Golo Kanté y Didier Deschamps en el Mundial 2026 (Especial)

Critican a Didier Deschamps por no darle ni un minuto de juego a N’Golo Kanté en el Mundial 2026

Figuras del futbol han criticado a Didier Deschamps por no darle ni un minuto de juego a N’Golo Kanté en el Mundial 2026 con Francia.

José Mourinho, actual DT del Real Madrid, se dijo decepcionado por la decisión del entrenador francés.

“Sinceramente, estoy decepcionado con Didier Deschamps, no porque perdiera contra España, sino porque convocó a N’Golo Kanté y no le dio ni un minuto en todo el torneo." José Mourinho

Incluso, Mourinho puntualizó que si Deschamps ganó el Mundial 2018 fue gran parte por Kanté.

A los cuestionamiento también se unió Thierry Henry asegurando que N’Golo Kanté “nunca debió haber estado en el banquillo”.