El Mundial 2026 sigue dejando momentos para la historia y uno de los protagonistas es Michael Olise, de Francia.

El futbolista francés, Michael Olise, logró romper una marca que durante más de cinco décadas perteneció a una de las mayores leyendas del deporte: Pelé.

¿A cuántas asistencias llegó Michael Olise en Mundiales?

Con su más reciente asistencia en el torneo, Michael Olise se convirtió en el jugador con más pases de gol en una sola edición de la Copa del Mundo, superando las seis asistencias que el astro brasileño registró en el Mundial de México 1970.

La marca de Pelé había resistido el paso del tiempo y sobrevivido a generaciones de grandes futbolistas, pues ningún jugador había conseguido superar aquel registro impuesto durante la campaña que llevó a Brasil a conquistar su tercer título mundial.

Michael Olise rompe el histórico récord de Pelé en los Mundiales. (Abbie Parr / AP Photo/Abbie Parr)

El atacante francés se convirtió en una de las principales armas ofensivas de su selección gracias a su capacidad para desequilibrar y generar oportunidades para sus compañeros.

Pelé alcanzó las 6 asistencias en menos partidos

Pelé alcanzó sus seis asistencias cuando las selecciones disputaban un máximo de seis partidos: tres de fase de grupos, cuartos de final, semifinales y final.

Romper un récord que pertenecía a Pelé durante 56 años no es una tarea menor y confirma al futbolista francés, Michael Olise, como una de las grandes figuras de la Copa del Mundo 2026.