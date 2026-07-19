El director técnico Didier Deschamps ha finalizado oficialmente su etapa al frente de la Selección de Francia tras concluir su participación en el Mundial 2026.

El estratega expresó una autocrítica severa sobre el desempeño de su equipo contra Inglaterra, calificando de vergonzosa la primera mitad de su último encuentro tras ir perdiendo por cuatro goles.

“Evidentemente, es una derrota; hemos hecho una primera parte vergonzosa. Pero hemos sabido reaccionar bien” Didier Deschamps

A pesar de la amargura de las derrotas finales, la Federación Francesa de Futbol reconoció la labor histórica de Didier Deschamps, destacando los títulos y finales alcanzadas desde que asumió el cargo en 2012.

Luego de perder contra Inglaterra, Didier Deschamps deja la Selección de Francia tras 14 años

Tras 14 años al mando de la selección francesa, Didier Deschamps se despidió del cargo con una fuerte autocrítica luego de la derrota 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026.

Didier Deschamps (Derik Hamilton / AP Photo/Derik Hamilton)

El seleccionador calificó el desempeño de su equipo durante los primeros 45 minutos como “impresentable”, “vergonzoso” e “inaceptable”.

Deschamps no dudó en asumir la culpa por el colapso inicial, donde Francia se fue al descanso perdiendo 4-0, pues consideró que seguramente no hizo lo necesario para preparar esa primera mitad.

A pesar de la dureza de sus palabras, Didier Deschamps destacó que en el segundo tiempo hubo una reacción que “al menos se pareció a algo”, logrando recortar distancias e incluso teniendo oportunidades para empatar 4-4.

“Hemos tenido dos ocasiones para empatar a 4-4. Después, nos hemos lanzado un poco más al ataque, que es lo que sabemos hacer. Por desgracia, la culpa es mía: no hice lo que debía en la primera parte” Didier Deschamps

El técnico admitió sentir una gran decepción deportiva, ya que el grupo llegó con mucha ambición de ganar el título, pero fallaron en la semifinal contra España.

En su adiós, Deschamps subrayó que “no hay que tirarlo todo a la basura”, resaltando la calidad de los jugadores jóvenes y asegurando que hay material suficiente para que Francia siga obteniendo grandes resultados en el futuro.

“Al menos, ha tenido su mérito, aunque la derrota duela. Hemos conseguido hacer cosas positivas, no hay que tirarlo todo. Hay un grupo con auténticas cualidades futbolísticas, jóvenes que van a dar el salto a categorías superiores, y hay material para conseguir muy buenos resultados. Hay decepción, hubiéramos preferido quedar terceros” Didier Deschamps

Didier Deschamps, quien se mostró visiblemente emocionado y con los ojos enrojecidos durante sus entrevistas finales, cierra así un ciclo histórico de 185 partidos y 120 victorias.

Así se despidió la Federación Francesa de Futbol a Didier Deschamps

La Federación Francesa de Futbol (FFF) despidió a Didier Deschamps con un mensaje cargado de emotividad y reconocimiento.

Calificó la labor de Didier Deschamps al frente de la selección como un “trabajo excepcional” que ha dejado una “huella indeleble” en la historia del deporte de su país.

La FFF destacó que Deschamps cierra un cuarto de siglo de compromiso al servicio de “Les Bleus”, sumando su etapa como jugador y sus 14 años como seleccionador nacional.

En su comunicado oficial, señalaron que el técnico encarnó valores como la exigencia, la rigurosidad, el sentido del colectivo y el amor por la camiseta.

Bajo su mando, afirman que la selección recuperó su credibilidad, respeto y el afecto del público, manteniéndose siempre en el más alto nivel mundial.

Además de los títulos obtenidos (Mundial 2018 y Nations League 2021), la Federación resaltó que Deschamps transmitió una “cultura del rendimiento y de la responsabilidad” que servirá de referencia para las futuras generaciones.

Se recordó su posición singular como capitán campeón en 1998 y 2000, y posteriormente como entrenador campeón en 2018, subrayando que pocos han dado tanto a la selección francesa como él.

El mensaje concluyó con una expresión de “infinito agradecimiento” por parte de la institución y sus empleados, cerrando con un directo: “¡Gracias, Didier!”.