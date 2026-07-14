Tras la derrota de Francia ante España en las semifinales del Mundial 2026, el técnico Didier Deschamps dejará oficialmente la selección francesa, cerrando una etapa de 14 años al frente del equipo.

Su contrato concluyó con la eliminación y se despedirá en el partido por el tercer lugar.

Bajo su dirección, Francia conquistó el Mundial de Rusia 2018, la UEFA Nations League 2021, además de dos subcampeonatos en la Euro 2016 y el Mundial 2022.

Su sucesor sería Zinedine Zidane, aunque aún no hay anuncio oficial.

Didier Deschamps deja la selección francesa tras eliminación del Mundial 2026

El martes 14 de julio fue la semifinal mundialista entre Francia y España, dejando un marcador de 0-2, quedando la selección francesa eliminada del Mundial 2026.

Tras la derrota habría concluido el contrato de Didier Deschamps con la selección francesa y el fin de una era de éxitos.

Didier Deschamps, exjugador campeón del mundo y actual DT de Francia. (@Didier Deschamps Président/FB )

Didier Deschamps inició como DT de la selección de Francia en 2012 y le ha dado títulos como:

Mundial de Rusia en 2018

UEFA Nations League 2021

Eurocopa 2016 (subcampeones)

Mundial 2022 (subcampeones)

Didier Deschamps dirigirá a la selección de Francia por última vez en el partido del Mundial 2026 que definirá al tercer lugar.

El DT de la selección de Francia se despedirá tras 14 años al frente, con un récord tras dirigir 26 partidos en Copas del Mundo.

¿Quién quedará en el lugar de Didier Deschamps? La selección de Francia ya tiene DT

La selección de Francia ya habría decidió quién será su nuevo director técnico y se trata de Zinedine Zidane, quien estaría a cargo del equipo en los siguientes torneos.

Trascendió que existes un acuerdo verbal para que Zinedine Zidane asuma el cargo frente a la selección de Francia después del Mundial 2026.

Dicha información no ha sido confirmada por la federación francesa, quienes no han hecho el anuncio oficial del retiro de Didier Deschamps o la llegada de Zinedine Zidane.

Con la salida de Didier Deschamps, Francia cerrará una de las etapas más victoriosas de su selección, pues se retira con:

122 partidos ganado

32 empates

32 derrotas

Didier Deschamps es es director técnico con más triunfos dentro de la Selección de Francia y es reconocido por devolver al equipo el reconocimiento internacional.