La Semana 7 de la NFL inicia este jueves 22 de octubre y termina el lunes 26 de octubre. En total, 14 partidos en distintos horarios que podrán verse en vivo en México en las señales de Canal 5, Canal 9, FOX One, NFL Game Pass, ESPN y Disney+.
Jueves 22 de octubre
- New England Patriots vs Chicago Bears | 18:15 hrs
Domingo 25 de octubre
- Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints | 07:30 horas
- San Francisco 49ers vs Atlanta Falcons | 11: horas
- Cincinnati Bengals vs Baltimore Ravens | 11: horas
- Tampa Bay Buccaneers vs Carolina Panthers | 11: horas
- New York Giants vs Houston Texans | 11: horas
- Indianapolis Colts vs Minnesota Vikings | 11: horas
- Miami Dolphins vs New York Jets | 11: horas
- Cleveland Browns vs Tennessee Titans | 11: horas
- Denver Broncos vs Arizona Cardinals | 14:05 horas
- Green Bay Packers vs Detroit Lions | 14:25 horas
- Los Angeles Rams vs Las Vegas Raiders | 14:25 horas
- Kansas City Chiefs vs Seattle Seahawks | 18:20 horas
Lunes 26 de octubre
- Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles | 18:15 horas
NFL Semana 7: Horario y dónde ver el inicio el jueves 22 de octubre
La Semana 7 de la NFL arranca con la visita de New England Patriots vs Chicago Bears, el jueves 22 de octubre de 2026, a las 18:15 horas por FOX One.
Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints
- Semana 7 de la NFL
- Fecha: Jueves 22 de octubre de 2026
- Horario: 18:15 horas
- Canal: FOX One
NFL Semana 7: Horarios y dónde ver los partidos del domingo 25 de octubre
La actividad de la Semana 7 de la NFL continúa el domingo 25 de octubre con 12 partidos a través de FOX One, Canal 9, Canal 5, ESPN, Disney+ y NFL Game Pass.
Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints
- Semana 7 de la NFL
- Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
- Horario: 07:30 horas
- Canal: ESPN y Disney+
San Francisco 49ers vs Atlanta Falcons
- Semana 7 de la NFL
- Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: FOX One
Cincinnati Bengals vs Baltimore Ravens
- Semana 7 de la NFL
- Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: Canal 9
Tampa Bay Buccaneers vs Carolina Panthers
- Semana 7 de la NFL
- Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
New York Giants vs Houston Texans
- Semana 7 de la NFL
- Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
Indianapolis Colts vs Minnesota Vikings
- Semana 7 de la NFL
- Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: FOX One
Miami Dolphins vs New York Jets
- Semana 7 de la NFL
- Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
Cleveland Browns vs Tennessee Titans
- Semana 7 de la NFL
- Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
Denver Broncos vs Arizona Cardinals
- Semana 7 de la NFL
- Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
- Horario: 14:05 horas
- Canal: FOX One
Green Bay Packers vs Detroit Lions
- Semana 7 de la NFL
- Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
- Horario: 14:25 horas
- Canal: Canal 5
Los Angeles Rams vs Las Vegas Raiders
- Semana 7 de la NFL
- Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
- Horario: 14:25 horas
- Canal: FOX One
Kansas City Chiefs vs Seattle Seahawks
- Semana 7 de la NFL
- Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
- Horario: 18:20 horas
- Canal: ESPN y Disney+
NFL Semana 7: Horario y dónde ver el Monday Night el lunes 26 de octubre
El Monday Night de la NFL de la Semana 7 enfrenta a Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles el 26 de octubre a las 18:15 en ESPN y Disney+.
Washington Commanders vs San Francisco 49ers
- Semana 7 de la NFL
- Fecha: Lunes 26 de octubre de 2026
- Horario: 18:15 horas
- Canal: ESPN y Disney+