La Semana 7 de la NFL inicia este jueves 22 de octubre y termina el lunes 26 de octubre. En total, 14 partidos en distintos horarios que podrán verse en vivo en México en las señales de Canal 5, Canal 9, FOX One, NFL Game Pass, ESPN y Disney+.

Jueves 22 de octubre

New England Patriots vs Chicago Bears | 18:15 hrs

Domingo 25 de octubre

Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints | 07:30 horas

San Francisco 49ers vs Atlanta Falcons | 11: horas

Cincinnati Bengals vs Baltimore Ravens | 11: horas

Tampa Bay Buccaneers vs Carolina Panthers | 11: horas

New York Giants vs Houston Texans | 11: horas

Indianapolis Colts vs Minnesota Vikings | 11: horas

Miami Dolphins vs New York Jets | 11: horas

Cleveland Browns vs Tennessee Titans | 11: horas

Denver Broncos vs Arizona Cardinals | 14:05 horas

Green Bay Packers vs Detroit Lions | 14:25 horas

Los Angeles Rams vs Las Vegas Raiders | 14:25 horas

Kansas City Chiefs vs Seattle Seahawks | 18:20 horas

Lunes 26 de octubre

Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles | 18:15 horas

Partidos de la Semana 7 de la NFL (@nflmx)

NFL Semana 7: Horario y dónde ver el inicio el jueves 22 de octubre

La Semana 7 de la NFL arranca con la visita de New England Patriots vs Chicago Bears, el jueves 22 de octubre de 2026, a las 18:15 horas por FOX One.

Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints

Semana 7 de la NFL

Fecha: Jueves 22 de octubre de 2026

Horario: 18:15 horas

Canal: FOX One

NFL Semana 7: Horarios y dónde ver los partidos del domingo 25 de octubre

La actividad de la Semana 7 de la NFL continúa el domingo 25 de octubre con 12 partidos a través de FOX One, Canal 9, Canal 5, ESPN, Disney+ y NFL Game Pass.

Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints

Semana 7 de la NFL

Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026

Horario: 07:30 horas

Canal: ESPN y Disney+

San Francisco 49ers vs Atlanta Falcons

Semana 7 de la NFL

Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026

Horario: 11 horas

Canal: FOX One

Cincinnati Bengals vs Baltimore Ravens

Semana 7 de la NFL

Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026

Horario: 11 horas

Canal: Canal 9

Tampa Bay Buccaneers vs Carolina Panthers

Semana 7 de la NFL

Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026

Horario: 11 horas

Canal: NFL Game Pass

New York Giants vs Houston Texans

Semana 7 de la NFL

Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026

Horario: 11 horas

Canal: NFL Game Pass

Indianapolis Colts vs Minnesota Vikings

Semana 7 de la NFL

Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026

Horario: 11 horas

Canal: FOX One

Miami Dolphins vs New York Jets

Semana 7 de la NFL

Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026

Horario: 11 horas

Canal: NFL Game Pass

Cleveland Browns vs Tennessee Titans

Semana 7 de la NFL

Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026

Horario: 11 horas

Canal: NFL Game Pass

Denver Broncos vs Arizona Cardinals

Semana 7 de la NFL

Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026

Horario: 14:05 horas

Canal: FOX One

Green Bay Packers vs Detroit Lions

Semana 7 de la NFL

Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026

Horario: 14:25 horas

Canal: Canal 5

Los Angeles Rams vs Las Vegas Raiders

Semana 7 de la NFL

Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026

Horario: 14:25 horas

Canal: FOX One

Kansas City Chiefs vs Seattle Seahawks

Semana 7 de la NFL

Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026

Horario: 18:20 horas

Canal: ESPN y Disney+

NFL Semana 7: Horario y dónde ver el Monday Night el lunes 26 de octubre

El Monday Night de la NFL de la Semana 7 enfrenta a Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles el 26 de octubre a las 18:15 en ESPN y Disney+.

Washington Commanders vs San Francisco 49ers