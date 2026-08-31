Las fechas oficiales de preventa de boletos para el partido de la NFL en México 2026, entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers, iniciarán el 14 de septiembre de 2026 a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

La primera etapa de la preventa de boletos para el partido de la NFL en el Estadio Banorte, será exclusiva para tarjetahabientes de American Express.

El proceso se dividirá en tres etapas a través de la plataforma oficial de Ticketmaster México.

Preventa American Express: Lunes 14 al miércoles 16 de septiembre | límite de 6 boletos por persona

Preventa Banorte | Jueves 17 al sábado 19 de septiembre | límite de 4 boletos por persona

Venta al público en general | martes 22 de septiembre | límite de 4 boletos por persona

La NFL dio a conocer las fechas de la preventa de boletos para el partido (@nflmx)

Precios de los boletos para el partido de la NFL Vikings vs 49ers en México

Los precios de los boletos para el partido de la NFL en México 2026 entre Vikings y 49ers en el Estadio Banorte, aún no han sido revelados.

Sin embargo, se estima que oscilarán entre los $1,200 peso y los $11 mil pesos según el rango de precios proyectado para los juegos internacionales de esta temporada.

¿Cuándo juegan Vikings vs 49ers en México?

El partido Vikings vs 49ers se jugará el domingo 22 de noviembre de 2026 en el Estadio Banorte, con horario de inicio previsto para las 19:20 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Los 49ers y Vikings serán los protagonistas del que será el sexto partido de temporada regular de la NFL disputado en México.