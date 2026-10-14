La Semana 6 de la NFL inicia este jueves 15 de octubre y termina el lunes 19 de octubre. En total, 14 partidos en distintos horarios que podrán verse en vivo en México en las señales de Canal 5, FOX, NFL Game Pass, ESPN y Disney+.

Jueves 15 de octubre

Seattle Seahawks vs Denver Broncos | 18:15 hrs

Domingo 18 de octubre

Houston Texans vs Jacksonville Jaguars | 07:30 horas

Chicago Bears vs Atlanta Falcons | 11:00 horas

Baltimore Ravens vs Cleveland Browns | 11:00 horas

Tennessee Titans vs Indianapolis Colts | 11:00 horas

New York Jets vs New England Patriots | 11:00 horas

New Orleans Saints vs New York Giants | 11:00 horas

Carolina Panthers vs Philadelphia Eagles | 11:00 horas

Pittsburgh Steelers vs Tampa Bay Buccaneers | 11:00 horas

Arizona Cardinals vs Los Angeles Rams | 14:05 horas

Los Angeles Chargers vs Kansas City Chiefs | 14:25 horas

Buffalo Bills vs Las Vegas Raiders | 14:25 horas

Dallas Cowboys vs Green Bay Packers | 18:20 horas

Lunes 19 de octubre

Washington Commanders vs San Francisco 49ers | 18:15 horas

Semana 6 de la NFL (@nflmx)

NFL Semana 6: Horario y dónde ver el inicio el jueves 15 de octubre

La Semana 6 de la NFL arranca con la visita de Seattle Seahawks vs Denver Broncos, el jueves 15 de octubre de 2026, a las 18:15 horas por FOX One.

Seattle Seahawks vs Denver Broncos

Semana 6 de la NFL

Fecha: Jueves 15 de octubre de 2026

Horario: 18:15 horas

Canal: FOX One

NFL Semana 6: Horarios y dónde ver los partidos del domingo 18 de octubre

La actividad de la Semana 6 de la NFL continúa el domingo 18 de octubre con 12 partidos a través de FOX One, Canal 5 y NFL Game Pass.

Houston Texans vs Jacksonville Jaguars

Semana 6 de la NFL

Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026

Horario: 07:30 horas

Canal: ESPN y Disney+

Chicago Bears vs Atlanta Falcons

Semana 6 de la NFL

Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026

Horario: 11 horas

Canal: FOX One

Baltimore Ravens vs Cleveland Browns

Semana 6 de la NFL

Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026

Horario: 11 horas

Canal: FOX One

Tennessee Titans vs Indianapolis Colts

Semana 6 de la NFL

Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026

Horario: 11 horas

Canal: NFL Game Pass

New York Jets vs New England Patriots

Semana 6 de la NFL

Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026

Horario: 11 horas

Canal: NFL Game Pass

New Orleans Saints vs New York Giants

Semana 6 de la NFL

Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026

Horario: 11 horas

Canal: NFL Game Pass

Carolina Panthers vs Philadelphia Eagles

Semana 6 de la NFL

Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026

Horario: 11 horas

Canal: NFL Game Pass

Pittsburgh Steelers vs Tampa Bay Buccaneers

Semana 6 de la NFL

Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026

Horario: 11 horas

Canal: Canal 5

Arizona Cardinals vs Los Angeles Rams

Semana 6 de la NFL

Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026

Horario: 14:05 horas

Canal: NFL Game Pass

Los Angeles Chargers vs Kansas City Chiefs

Semana 6 de la NFL

Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026

Horario: 14:25 horas

Canal: Canal 5

Buffalo Bills vs Las Vegas Raiders

Semana 6 de la NFL

Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026

Horario: 14:25 horas

Canal: FOX One

Dallas Cowboys vs Green Bay Packers

Semana 6 de la NFL

Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026

Horario: 18:20 horas

Canal: ESPN y Disney+

NFL Semana 6: Horario y dónde ver el Monday Night el lunes 19 de octubre

El Monday Night de la NFL de la Semana 6 enfrenta a Washington Commanders vs San Francisco 49ers el 19 de octubre a las 18:15 en ESPN y Disney+.

Washington Commanders vs San Francisco 49ers