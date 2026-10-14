La Semana 6 de la NFL inicia este jueves 15 de octubre y termina el lunes 19 de octubre. En total, 14 partidos en distintos horarios que podrán verse en vivo en México en las señales de Canal 5, FOX, NFL Game Pass, ESPN y Disney+.
Jueves 15 de octubre
- Seattle Seahawks vs Denver Broncos | 18:15 hrs
Domingo 18 de octubre
- Houston Texans vs Jacksonville Jaguars | 07:30 horas
- Chicago Bears vs Atlanta Falcons | 11:00 horas
- Baltimore Ravens vs Cleveland Browns | 11:00 horas
- Tennessee Titans vs Indianapolis Colts | 11:00 horas
- New York Jets vs New England Patriots | 11:00 horas
- New Orleans Saints vs New York Giants | 11:00 horas
- Carolina Panthers vs Philadelphia Eagles | 11:00 horas
- Pittsburgh Steelers vs Tampa Bay Buccaneers | 11:00 horas
- Arizona Cardinals vs Los Angeles Rams | 14:05 horas
- Los Angeles Chargers vs Kansas City Chiefs | 14:25 horas
- Buffalo Bills vs Las Vegas Raiders | 14:25 horas
- Dallas Cowboys vs Green Bay Packers | 18:20 horas
Lunes 19 de octubre
- Washington Commanders vs San Francisco 49ers | 18:15 horas
NFL Semana 6: Horario y dónde ver el inicio el jueves 15 de octubre
La Semana 6 de la NFL arranca con la visita de Seattle Seahawks vs Denver Broncos, el jueves 15 de octubre de 2026, a las 18:15 horas por FOX One.
Seattle Seahawks vs Denver Broncos
- Semana 6 de la NFL
- Fecha: Jueves 15 de octubre de 2026
- Horario: 18:15 horas
- Canal: FOX One
NFL Semana 6: Horarios y dónde ver los partidos del domingo 18 de octubre
La actividad de la Semana 6 de la NFL continúa el domingo 18 de octubre con 12 partidos a través de FOX One, Canal 5 y NFL Game Pass.
Houston Texans vs Jacksonville Jaguars
- Semana 6 de la NFL
- Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026
- Horario: 07:30 horas
- Canal: ESPN y Disney+
Chicago Bears vs Atlanta Falcons
- Semana 6 de la NFL
- Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: FOX One
Baltimore Ravens vs Cleveland Browns
- Semana 6 de la NFL
- Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: FOX One
Tennessee Titans vs Indianapolis Colts
- Semana 6 de la NFL
- Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
New York Jets vs New England Patriots
- Semana 6 de la NFL
- Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
New Orleans Saints vs New York Giants
- Semana 6 de la NFL
- Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
Carolina Panthers vs Philadelphia Eagles
- Semana 6 de la NFL
- Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
Pittsburgh Steelers vs Tampa Bay Buccaneers
- Semana 6 de la NFL
- Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: Canal 5
Arizona Cardinals vs Los Angeles Rams
- Semana 6 de la NFL
- Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026
- Horario: 14:05 horas
- Canal: NFL Game Pass
Los Angeles Chargers vs Kansas City Chiefs
- Semana 6 de la NFL
- Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026
- Horario: 14:25 horas
- Canal: Canal 5
Buffalo Bills vs Las Vegas Raiders
- Semana 6 de la NFL
- Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026
- Horario: 14:25 horas
- Canal: FOX One
Dallas Cowboys vs Green Bay Packers
- Semana 6 de la NFL
- Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026
- Horario: 18:20 horas
- Canal: ESPN y Disney+
NFL Semana 6: Horario y dónde ver el Monday Night el lunes 19 de octubre
El Monday Night de la NFL de la Semana 6 enfrenta a Washington Commanders vs San Francisco 49ers el 19 de octubre a las 18:15 en ESPN y Disney+.
Washington Commanders vs San Francisco 49ers
- Semana 6 de la NFL
- Fecha: Lunes 19 de octubre de 2026
- Horario: 18:15 horas
- Canal: ESPN y Disney+