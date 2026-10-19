Steelers vs Saints, el primer partido de la NFL programado para jugarse en Francia, podría tener un cambio de sede debido a los disturbios en el país europeo, situación que evalúa la NFL para tomar una decisión.

Los New Orleans Saints y los Pittsburgh Steelers se enfrentarán el domingo 25 de octubre en el Stade de France, al norte de París, donde las autoridades han arrestado a cientos de personas tras enfrentamientos, saqueos e incendios.

Así que, pese a la postura de la NFL de mantener el partido en Francia, de acuerdo a Fox News, un cambio de sede puede considerarse si las condiciones lo justifican.

La NFL no planea cambiar de sede el partido Steelers vs Saints

La realidad hasta este lunes 19 de octubre, es que, la NFL confirmó oficialmente que el partido Steelers vs Saints sigue en pie según lo programado, con París, Francia como sede.

El partido de la Semana 7 de la NFL entre los Steelers y los Saints ha estado en medio del debate en las últimas horas, pero no por lo que puede generar su resultado sobre el emparrillado.

Las dudas sobre su realización en Francia surgieron a partir de la serie de disturbios sociales y protestas violentas que ha afectado a la capital francesa durante las últimas semanas.

La NFL emitió un comunicado asegurando que los preparativos para el partido en Francia están en marcha y no han sufrido ninguna interrupción.

La liga se mantiene en comunicación diaria con las agencias de seguridad francesas y las autoridades locales para garantizar la integridad de los jugadores, el cuerpo técnico y los aficionados que viajan para el evento.

Los Steelers serán visitantes ante Sanits en Francia (Chris O'Meara / AP Photo/Chris O'Meara)

¿Dónde se jugaría el partido Steelers vs Saints si tiene un cambio de sede?

En el caso de que la NFL decida cambiar de sede el partido Steelers vs Saints, el duelo podría jugarse en Londres, Inglaterra o regresar a Estados Unidos.

Los Saints, locales administrativamente, confirmaron su respaldo a la decisión de la NFL y sus operaciones avanzadas ya se encuentran en Francia.

Los Steelers mantendrán sus entrenamientos en Estados Unidos antes de volar a París hacia el final de la semana.