Jalen Hurts, mariscal de campo de los Filadelfia Eagles, estará fuera de acción por tiempo indefinido debido a coágulos de sangre en los pulmones, lo que podría costarle el resto de la temporada de la NFL.

Los Eagles colocaron a Jalen Hurts en la lista de reserva de lesionados el sábado 17 de octubre, dos días después de que el equipo revelara que tiene un coágulo de sangre en la pantorrilla.

Hurts se perdió el primero de al menos cuatro partidos de la NFL en la derrota de Filadelfia ante los Panthers de Carolina.

El estado de salud de Jalen Jurts en la NFL

Filadelfia Eagels y la agente de Jalen Hurts, Nicole Lynn, difundieron más información sobre el estado de salud de Jalen Hurts este lunes 19 de octubre.

Al respecto, se informó que Jalen Hurts tiene trombosis venosa profunda y embolias pulmonares bilaterales, lo que significa que un coágulo de sangre viajó desde las piernas hasta los pulmones.

El tratamiento que debe seguir Jalen Hurts

El tratamiento a seguir para Jalen Hurts incluye anticoagulantes, y no se le permitirá participar en ninguna actividad de fútbol americano hasta que deje de tomarlos.

(Jalen Hurts) Está clínicamente estable y no tiene limitaciones funcionales significativas” Comunicado Filadelfia Eagles

Al respecto, el entrenador de los Eagles Nick Sirianni, evitó responder a las preguntas sobre la situación de Jalen Hurts y se limitó a decir que no es un experto en medicina.

Jalen Hurts, estrella de loos Philadelphia Eagles (Ashley Landis / AP)

¿Cómo se lesionó Jalen Hurts en la NFL?

Los Eagles informaron que Jalen Hurts se lesionó cuando recibió un golpe en la pantorrilla el 4 de octubre pasado, en un partido contra los Rams de Los Ángeles.

Hurts informó al personal médico sobre la lesión después del entrenamiento del 8 de octubre.

El MVP del Super Bowl 59 volvió a entrenar al día siguiente, antes de que el equipo viajara a Londres para jugar contra Jacksonville.

Especialistas en Londres le diagnosticaron inicialmente una trombosis de una vena superficial en la pantorrilla izquierda.

Hurts no se había perdido más de dos partidos en una temporada desde que se convirtió en el titular a tiempo completo en 2021.