La temporada 2025-2026 de la NFL está por iniciar, acabando de manera oficial con la sequía de futbol americano; te damos las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos de la Semana 1.

El primer partido de la Semana 1 de la NFL será el jueves 4 de septiembre, y sobre el emparrillado del Lincoln Financial Field se enfrentarán Dallas Cowboys vs Filadelfia Eagles.

Cowboys vs Eagles

Fecha: Jueves 4 de septiembre de 2025

Horario: 18:20 horas, tiempo del centro de México

Canal: Canal 9, DAZN, ESPN 2 y ViX

NFL Semana 1: Fecha, horario y dónde ver la continuación de la temporada 2025-2026

Patrick Mahomes y los Chiefs visitan a los Chargers en la Semana 1 de la temporada 2025-2026 de la NFL, partido que se jugará en la Neo Química Arena de Brasil.

Chiefs vs Chargers

Fecha: Viernes 5 de septiembre de 2025

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Canal: YouTube y DAZN

NFL Semana 1: Fechas, horarios y dónde ver los juegos del domingo

La mayoría de los partidos de la Semana 1 de la NFL se jugarán el domingo 7 de septiembre,

Buccaners vs Falcons

Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: Canal 9 y ESPN 4

Bengals vs Browns

Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: Canal 9 y ESPN 4

Dolphins vs Colts

Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: Canal 9, Fox Sports y ESPN 4

Panthers vs Jaguars

Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: Canal 9 y ESPN 4

Raiders vs Patriots

Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: Canal 9, ViX y ESPN 4

Cardinals vs Saints

Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: Canal 9 y ESPN 4

Giants vs Commanders

Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: Canal 9 y ESPN 4

Steelers vs Jets

Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: Canal 9, Fox Sports y ESPN 4

Titans vs Broncos

Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025

Horario: 14:05 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports y ESPN 4

49ers vs Seahawks

Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025

Horario: 14:05 horas, tiempo del centro de México

Canal: Canal 5 y ESPN 4

Lions vs Packers

Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025

Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports y ESPN 4

Texas vs Rams

Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025

Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN 4

Ravens vs Bills

Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025

Horario: 18:20 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN y Disney +

NFL Semana 1: Hora y canal para el cierre de las actividades

Con el juego Vikings vs Bears termina el lunes 8 de septiembre la actividad de la Semana 1 de la NFL.

Vikings vs Bears