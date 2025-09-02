La temporada 2025-2026 de la NFL está por iniciar, acabando de manera oficial con la sequía de futbol americano; te damos las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos de la Semana 1.
FL Semana 1: Fecha, horario y dónde ver el primer partido en el inicio de la temporada
El primer partido de la Semana 1 de la NFL será el jueves 4 de septiembre, y sobre el emparrillado del Lincoln Financial Field se enfrentarán Dallas Cowboys vs Filadelfia Eagles.
Cowboys vs Eagles
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Jueves 4 de septiembre de 2025
- Horario: 18:20 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Canal 9, DAZN, ESPN 2 y ViX
NFL Semana 1: Fecha, horario y dónde ver la continuación de la temporada 2025-2026
Patrick Mahomes y los Chiefs visitan a los Chargers en la Semana 1 de la temporada 2025-2026 de la NFL, partido que se jugará en la Neo Química Arena de Brasil.
Chiefs vs Chargers
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Viernes 5 de septiembre de 2025
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Canal: YouTube y DAZN
NFL Semana 1: Fechas, horarios y dónde ver los juegos del domingo
La mayoría de los partidos de la Semana 1 de la NFL se jugarán el domingo 7 de septiembre,
Buccaners vs Falcons
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Canal 9 y ESPN 4
Bengals vs Browns
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Canal 9 y ESPN 4
Dolphins vs Colts
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Canal 9, Fox Sports y ESPN 4
Panthers vs Jaguars
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Canal 9 y ESPN 4
Raiders vs Patriots
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Canal 9, ViX y ESPN 4
Cardinals vs Saints
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Canal 9 y ESPN 4
Giants vs Commanders
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Canal 9 y ESPN 4
Steelers vs Jets
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Canal 9, Fox Sports y ESPN 4
Titans vs Broncos
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025
- Horario: 14:05 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports y ESPN 4
49ers vs Seahawks
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025
- Horario: 14:05 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Canal 5 y ESPN 4
Lions vs Packers
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025
- Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports y ESPN 4
Texas vs Rams
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025
- Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN 4
Bengals vs Browns
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Canal 9 y ESPN 4
Ravens vs Bills
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025
- Horario: 18:20 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN y Disney +
NFL Semana 1: Hora y canal para el cierre de las actividades
Con el juego Vikings vs Bears termina el lunes 8 de septiembre la actividad de la Semana 1 de la NFL.
Vikings vs Bears
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Lunes 8 de septiembre
- Hora: 18:15
- Canal: ESPN, ESPN 4 y Disney +