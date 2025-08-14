La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) se asoció con YouTube para realizar su primera transmisión en vivo, la cual contará con la participación de Karol G.

Sí, Karol G está a punto de hacer historia. La cantante será la encarga del medio tiempo del próximo partido de la NFL en Brasil.

¿A qué hora y dónde ver en vivo a Karol G? Show de medio tiempo de la NFL en Brasil en YouTube

A través de Instagram, la NFL y YouTube dieron a conocer que Karol G amenizará el medio tiempo del encuentro entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers.

Partido de la NFL que se llevará en el Corinthians Arena de São Paulo, el cual Karol G, de 34 años, también arribará.

Karol G (Agencia México)

El espectáculo se transmitirá en vivo por YouTube el 5 de septiembre y no requiere ninguna suscripción, es decir, será gratuito .

La cobertura estará disponible para una audiencia global y comenzará con un programa previo al partido en los siguientes horarios:

4 P.M Hora del Pacífico

7 P.M Hora de Este

8 P.M Hora Estándar de Brasil

Mientras que el partido de la Semana 1 entre los actuales campeones de la AFC, comenzará a las:

5 P.M Hora del Pacífico

8 P.M Hora del Este

9 P.M Hora Estándar de Brasil

Karol G no es la única cantante invitada al espectáculo, la acompañará:

Ana Castela, la artista brasileña de 21 años interpretará el himno nacional de Brasil.

Kamasi Washington, el compositor y saxofonista de jazz de 44 años tocará el himno nacional de Estados Unidos.

Karol G se dice orgullosa de ser parte de la primera transmisión en vivo y en YouTube de la NFL

De la mano de la NFL y YouTube, Karol G hizo el anuncio en redes sociales. A través de una imagen, la cantante colombiana aparece sujetando un balón de fútbol americano.

Sin embargo, la vestimenta de Karol G es lo que llama la atención. No luce un atuendo deportivo con logo de la NFL sino un revelador y corto atuendo. De esto hablamos:

Por supuesto, la cantante se dije orgullosa de ser parte de la primera transmisión en vivo y en YouTube de la NFL.