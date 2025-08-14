La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) se asoció con YouTube para realizar su primera transmisión en vivo, la cual contará con la participación de Karol G.
Sí, Karol G está a punto de hacer historia. La cantante será la encarga del medio tiempo del próximo partido de la NFL en Brasil.
¿A qué hora y dónde ver en vivo a Karol G? Show de medio tiempo de la NFL en Brasil en YouTube
A través de Instagram, la NFL y YouTube dieron a conocer que Karol G amenizará el medio tiempo del encuentro entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers.
Partido de la NFL que se llevará en el Corinthians Arena de São Paulo, el cual Karol G, de 34 años, también arribará.
El espectáculo se transmitirá en vivo por YouTube el 5 de septiembre y no requiere ninguna suscripción, es decir, será gratuito.
La cobertura estará disponible para una audiencia global y comenzará con un programa previo al partido en los siguientes horarios:
- 4 P.M Hora del Pacífico
- 7 P.M Hora de Este
- 8 P.M Hora Estándar de Brasil
Mientras que el partido de la Semana 1 entre los actuales campeones de la AFC, comenzará a las:
- 5 P.M Hora del Pacífico
- 8 P.M Hora del Este
- 9 P.M Hora Estándar de Brasil
Karol G no es la única cantante invitada al espectáculo, la acompañará:
- Ana Castela, la artista brasileña de 21 años interpretará el himno nacional de Brasil.
- Kamasi Washington, el compositor y saxofonista de jazz de 44 años tocará el himno nacional de Estados Unidos.
Karol G se dice orgullosa de ser parte de la primera transmisión en vivo y en YouTube de la NFL
De la mano de la NFL y YouTube, Karol G hizo el anuncio en redes sociales. A través de una imagen, la cantante colombiana aparece sujetando un balón de fútbol americano.
Sin embargo, la vestimenta de Karol G es lo que llama la atención. No luce un atuendo deportivo con logo de la NFL sino un revelador y corto atuendo. De esto hablamos:
Por supuesto, la cantante se dije orgullosa de ser parte de la primera transmisión en vivo y en YouTube de la NFL.
"Estoy muy emocionada de ser parte de la primera transmisión en vivo de la NFL por YouTube, es verdaderamente un honor y un momento del que estoy muy orgullosa de formar parte. He visto muchos shows de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años, y ahora tener esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa mucho para mí. No puedo esperar para celebrar con todos en São Paulo y con los fans alrededor del mundo"Karol G