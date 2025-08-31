Este domingo 31 de agosto del 2025 se llevó a cabo el Maratón de la Ciudad de México, veamos todos los ganadores en todas su categorías, además de sus respectivos premios.

En este Maratón de la CDMX 2025 los estuvieron puestos en la rama varonil, pues es la que menos tiempo hace, sin embargo, no podemos olvidar a la femenil y los atletas de silla de ruedas.

Sin duda, y como ha pasado en los últimos años, son los corredores africanos los que dominan los tiempos en estos 42 kilómetros. Parecen hechos de otro material, pues van a una velocidad diferente al resto de los mortales.

Maratón CDMX 2025: Todos los ganadores de la carrera

En este Maratón de la CDMX 2025 dejó varias emociones, pero veamos uno por uno los ganadores.

Rama varonil: El atleta que menos tiempo hizo y ganador de este Maratón de la CDMX fue el etíope Tadu Abate Deme con un tiempo de 2:11:17.640. Es decir, un ritmo de 3:06 minutos el kilómetro, una locura.

El podio lo completo Benard Kipkorir con 02:11:28.863 y Edwin Kiprop Kiptoo con 02:13:07.998.

Rama femenil: La ganadora también viene directamente de Etiopía y se llama Bekelech Gudeta Borecha con 02:28:36.906, en segundo lugar llegó Thalia Lizaida Magariño Valdivia, de Perú y en tercero, Ruth Danies Albert Jebet.

Silla de ruedas: La participación de los deportistas se vio afectada por un bache, los líderes tuvieron un accidente, que no pasó a mayores. El primer puesto se lo llevó el mexicano José Alan Frías, Marco Antonio Caballero y Gonzalo Valdovinos Gonza, completaron el podio.

Y con un tiempo de 2:11:17, el maratonista de Etiopía, Tadu Abate Deme, gana el Maratón de la CDMX.



OLOBORGO!!!



Tadu promedió 3:06 × km, a pesar de que la Ciudad de México está a 2,240 m de altura. Aunque el récord sigue siendo 2:08:23 (3:02 × km).pic.twitter.com/IYq7FURkbI — 𖤐El Zombie II𖤐𝕏 (@DimeFred2) August 31, 2025

¿Cuáles son los premios de los ganadores del Maratón CDMX 2025?

Los ganadores del Maratón de la CDMX tuvieron un jugoso premio, aunque se debe decir que el de la rama varonil y femenil es el mismo, excepto el de silla de ruedas.

Estos son los premios de los ganadores del Maratón de la CDMX 2025 varonil y femenil:

1er. lugar: 50 mil dólares (932 mil pesos) + reloj Garmin

(932 mil pesos) + reloj Garmin 2do. lugar: 20 mil dólares + reloj Garmin

3er. lugar: 10 mil dólares + reloj Garmin

4to. lugar: 6 mil 562.93 dólares

5to. lugar: 4 mil 949.09 dólares

Uno de los primeros puestos puestos de la rama de silla de ruedas se quejó, y con razón. Resulta que los atletas reciben premio mucho menor, ni el 10%, pues el primer lugar gana 60 mil pesos, una enorme diferencia.