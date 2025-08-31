Safety cars, choques, y una sorpresa en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1, fue lo que dejó este Gran Premio de los Países Bajos que ganó Oscar Piastri.

La Fórmula 1 regresó de gran manera luego del parón veraniego. Las escuderías tuvieron tiempo para trabajar y mejorar su auto en este Gran Premio de Países Bajos, casa de Max Verstappen.

La primera mitad del año no hubo ninguna duda que los mejores fueron McLaren, Piastri y Lando Norris nos acostumbraron a que uno de ellos fueran los ganadores en cada carrera.

Y si bien, este día sucedió lo mismo, también vimos que el McLaren no es el monoplaza más fiable de la parrilla. Pasemos a ver qué sucedió y cómo va el campeonato.

Fórmula 1 hoy: ¿Cómo quedó el Gran Premio de los Países Bajos?

Se corrió el Gran Premio de Países Bajos, Oscar Piastri terminó en primer lugar dando un golpe en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1. Y es que dominó todo el fin de semana, pues se llevó la pole y nunca soltó ese puesto.

Durante la carrera de Países Bajos sucedieron varias cosas, los dos Ferrari no terminaron por choques, Hamilton se estrelló contra la barrera y Leclerc fue impactado por Antonelli.

Leclerc and Antonelli's dramatic coming together 💥



The Mercedes driver has been handed a 10-second penalty for causing a collision #F1 #DutchGP pic.twitter.com/lxcCc4o1WO — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

Cuando parecía que McLaren iba a hacer el 1-2, Lando Norris tuvo que abandonar por un problema en su auto, parece que el motor no aguantó y de esa forma deja unos puntos claves en el campeonato.

LAP 65/72



LANDO NORRIS REPORTING SMOKE COMING FROM HIS CAR!



HE'S OUT ❌#F1 #DutchGP pic.twitter.com/KXaHcigjlS — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

Una sorpresa agradable fue ver a Hadjar conseguir su primer podio, terminó en tercer lugar, detrás de Max Verstappen que nunca se rinde.

Así quedó el Gran Premio de los Países Bajos:

Oscar Piastri Max Verstappen Isack Hadjar George Russell Alex Albon

Fórmula 1: ¿Cómo queda el campeonato de pilotos luego del Gran Premio de Países Bajos?

Antes de este Gran Premio de Países Bajos, Oscar Piastri apenas le sacaba 9 puntos a Lando Norris en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1. Pero ahora todo es diferente.

Y es que con el abandono de Lando Norris en este GP de los Países Bajos la ventaja de Piastri aumentó a 34 unidades. Sin duda, el título este entre ellos, pero falta ver quién será el que lo consiga.

Así queda el campeonato de pilotos luego del GP de Países Bajos: