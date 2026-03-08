Newcastle vs FC Barcelona se enfrentan en la ida de los octavos de final de la Champions League. Conoce el pronóstico y posibles alineaciones del partido que se realizará el 10 de marzo.

Newcastle vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de Champions League

El pronóstico del partido Newcastle vs FC Barcelona es victoria para los blaugranas, lo que mantendrá al conjunto de Hansi Flick en la pelea por avanzar a la siguiente fase de la Champions League.

Pronóstico: Newcastle 1-2 FC Barcelona

Newcastle vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Newcastle vs FC Barcelona, que se jugará el 10 de marzo en el Estadio St James Park.

Newcastle

Portero: Ramsdale

Defensas: Hall, Botman, Thiaw y Trippier

Mediocampistas: Willock, Tonali, Barnes y Woltemade

Delanteros: Elanga y Osula

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Cancelo, Martín, Cubarsí y Eric García

Mediocampistas: Casadó, Bernal y Olmo

Delanteros: Rashford, Torres y Yamal

Newcastle vs FC Barcelona: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Champions League 2026. (Joan Monfort / AP)

Newcastle vs FC Barcelona: Día, hora, y canal para ver el partido de la Champions League

Los octavos de final de la Champions League enfrentan al Newcastle vs FC Barcelona, el martes 10 de marzo.

Partido: Newcastle vs FC Barcelona

Fecha: Martes 10 de marzo

Fase: Partido de ida de los octavos de final

Torneo: Champions League

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio St James Park

Transmisión: HBO Max y TNT Sports

¿Cómo llegan Newcastle y FC Barcelona a los octavos de final de la Champions League?

Con 16 puntos, el FC Barcelona terminó en el quinto lugar de la Fase Liga de Champions League, por lo que avanzó de forma automática a los octavos de final.

En la última jornada de la Fase Liga, FC Barcelona goleó 4-1 al Copenhague.

Newcastle clasificó a los octavos de final de Champions League tras derrotar en el marcador global al Qarabag.

El equipo inglés avanzó sin problemas a los octavos de final, por lo que tendrá que ganar en su estadio el partido de ida para tener ventaja en contra del FC Barcelona.