Real Madrid vs Manchester City se enfrentan en la ida de los octavos de final de la Champions League. Conoce el pronóstico y posibles alineaciones del partido que se realizará el 11 de marzo.

Real Madrid vs Manchester City: Pronóstico del partido de Champions League

El pronóstico del partido Real Madrid vs Manchester City es victoria para los citizens, lo que mantendrá al conjunto de Pep Guardiola en la pelea por avanzar a la siguiente fase de la Champions League.

Pronóstico: Real Madrid 0-1 Manchester City

Real Madrid vs Manchester City: Posibles alineaciones del partido de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Manchester City, que se jugará el 11 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid

Portero: Courtois

Defensas: Mendy, Rüdiger, Asencio y Alexander-Arnold

Mediocampistas: Pitarch, Tchouaméni, Güler, Valverde

Delanteros: Díaz y Vinícius Jr.

Manchester City

Portero: Trafford

Defensas: Aké, Khusanov, Stones, Nunes

Mediocampistas: O’Reilly, González, Doku y Reijnders

Delanteros: Savinho y Marmoush

Real Madrid vs Manchester City: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Champions League 2026. (Dave Thompson / AP)

Real Madrid vs Manchester City: Día, hora, y canal para ver el partido de la Champions League

Los octavos de final de la Champions League 2026 tendrán el partido Real Madrid vs Manchester City el miércoles 11 de marzo. Fox One transmite a las 14 horas.

Partido: Real Madrid vs Manchester City

Fecha: Miércoles 11 de marzo de 2026

Fase: Ida octavos de final

Torneo: Champions League

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: Fox One

¿Cómo llegan Real Madrid y Manchester City al partido de la Champions League 2026?

Real Madrid llega al partido de ida de octavos de final de la Champions League 2026 obligado a ganar y tomar ventaja en la cancha del Manchester City.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa avanzaron a los octavos de final luego de derrotar al Benfica en los playoffs.

Manchester City, por su parte, clasificó de manera directa tras terminar octavo en la fase de liga con 16 puntos.