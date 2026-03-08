Real Madrid vs Manchester City: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Champions League 2026.

Real Madrid vs Manchester City se enfrentan en la ida de los octavos de final de la Champions League. Conoce el pronóstico y posibles alineaciones del partido que se realizará el 11 de marzo.
Real Madrid vs Manchester City: Pronóstico del partido de Champions League
El pronóstico del partido Real Madrid vs Manchester City es victoria para los citizens, lo que mantendrá al conjunto de Pep Guardiola en la pelea por avanzar a la siguiente fase de la Champions League.
- Pronóstico: Real Madrid 0-1 Manchester City
Real Madrid vs Manchester City: Posibles alineaciones del partido de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Manchester City, que se jugará el 11 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu.
Real Madrid
- Portero: Courtois
- Defensas: Mendy, Rüdiger, Asencio y Alexander-Arnold
- Mediocampistas: Pitarch, Tchouaméni, Güler, Valverde
- Delanteros: Díaz y Vinícius Jr.
Manchester City
- Portero: Trafford
- Defensas: Aké, Khusanov, Stones, Nunes
- Mediocampistas: O’Reilly, González, Doku y Reijnders
- Delanteros: Savinho y Marmoush
Real Madrid vs Manchester City: Día, hora, y canal para ver el partido de la Champions League
Los octavos de final de la Champions League 2026 tendrán el partido Real Madrid vs Manchester City el miércoles 11 de marzo. Fox One transmite a las 14 horas.
- Partido: Real Madrid vs Manchester City
- Fecha: Miércoles 11 de marzo de 2026
- Fase: Ida octavos de final
- Torneo: Champions League
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: Fox One
¿Cómo llegan Real Madrid y Manchester City al partido de la Champions League 2026?
Real Madrid llega al partido de ida de octavos de final de la Champions League 2026 obligado a ganar y tomar ventaja en la cancha del Manchester City.
Los dirigidos por Álvaro Arbeloa avanzaron a los octavos de final luego de derrotar al Benfica en los playoffs.
Manchester City, por su parte, clasificó de manera directa tras terminar octavo en la fase de liga con 16 puntos.