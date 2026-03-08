Los octavos de final de la Champions League 2026 tendrán el partido Real Madrid vs Manchester City el miércoles 11 de marzo. Fox One transmite a las 14 horas.

Partido: Real Madrid vs Manchester City

Fecha: Miércoles 11 de marzo de 2026

Fase: Ida octavos de final

Torneo: Champions League

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: Fox One

Real Madrid vs Manchester City: ¿Cuándo ver el partido de Champions League 2026?

Los partidos de ida de octavos de final de la Champions League enfrentan a Real Madrid vs Manchester City en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México, el miércoles 11 de marzo de 2026.

Real Madrid vs Manchester City: ¿Dónde ver el partido de Champions League 2026?

La plataforma de Fox One transmitirá el partido Real Madrid vs Manchester City.

Real Madrid vs Manchester City: A qué hora y dónde ver el partido de Champions League 2026. (Lalo R. Villar / AP)

¿Cómo llega el Real Madrid al partido de la Champions League 2026?

Real Madrid llega al partido de ida de octavos de final de la Champions League 2026 obligado a ganar y tomar ventaja en la cancha del Manchester City.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa avanzaron a los octavos de final luego de derrotar al Benfica en los playoffs.

Manchester City, por su parte, clasificó de manera directa tras terminar octavo en la fase de liga con 16 puntos.