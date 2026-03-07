Los octavos de final de la Champions League enfrentan al Newcastle vs FC Barcelona, el martes 10 de marzo.

Partido: Newcastle vs FC Barcelona

Fecha: Martes 10 de marzo

Fase: Partido de ida de los octavos de final

Torneo: Champions League

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio St James Park

Transmisión: HBO Max y TNT Sports

Newcastle vs FC Barcelona: Hora para ver la ida de los octavos de final de la Champions League

Los octavos de final de la Champions League 2026 miden a Newcastle vs FC Barcelona, el martes 10 de marzo a las 14 horas, tiempo del centro de México.

Newcastle vs FC Barcelona: Canal para ver la ida ida de los octavos de final de la Champions League

HBO Max y TNT Sports transmitirán el partido Newcastle vs FC Barcelona, el martes 10 de marzo a las 14 horas.

Partido: Newcastle vs FC Barcelona

Fecha: Martes 10 de marzo

Fase: Partido de ida de los octavos de final

Torneo: Champions League

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio St James Park

Transmisión: HBO Max y TNT Sports

Newcastle vs FC Barcelona: ¿Cuándo y dónde ver los octavos de final de la Champions League 2026? (Joan Monfort / AP)

¿Cómo llegan Newcastle y FC Barcelona a los octavos de final de la Champions League?

Con 16 puntos, el FC Barcelona terminó en el quinto lugar de la Fase Liga de Champions League, por lo que avanzó de forma automática a los octavos de final.

En la última jornada de la Fase Liga, FC Barcelona goleó 4-1 al Copenhague.

Newcastle clasificó a los octavos de final de Champions League tras derrotar en el marcador global al Qarabag.

El equipo inglés avanzó sin problemas a los octavos de final, por lo que tendrá que ganar en su estadio el partido de ida para tener ventaja en contra del FC Barcelona.