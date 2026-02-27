Con el partido Manchester City vs Real Madrid como el cruce más atractivo de los octavos de final de la Champions League 2026, quedaron definidas las 8 series que iniciarán los días 10 y 11 de marzo.

Los partidos de vuelta se jugarán los días 17 y 18 de marzo.

Así quedaron los cruces de los octavos de final de la Champions League 2026:

Manchester City vs Real Madrid

Bodo Glimt vs Sporting de Lisboa

PSG vs Chelsea

FC Barcelona vs Newcastle

Galatasaray vs Liverpool

Atlético de Madrid vs Tottenham

Atalanta vs Bayern Múnich

Bayer Leverkusen vs Arsenal

Manchester City vs Real Madrid ya es un clásico en la Champions League 2026

Tres cruces entre equipos de Inglaterra y España encenderán los octavos de final de la Champions League 2026, cuyo sorteo arrojó el partido ya clásico Manchester City vs Real Madrid.

Será el quinto año consecutivo en que el Real Madrid y el Manchester City se enfrenten en la fase de eliminación directa de la Champions League.

El ganador podría medirse con el Bayern Múnich en los cuartos de final.

El Real Madrid eliminó al Manchester City tres veces en las últimas cuatro ediciones. El club inglés avanzó en su semifinal de 2023.

El Bodo Glimt busca seguir haciendo historia

El Bodo Glimt tendrá en el Sporting de Lisboa su siguiente rival en la Champions League 2026, con amplias posibilidades de avanzar a cuartos de final.

La victoria de 3-1 sobre el Manchester City llevó al Bodo Glimt a una racha de cuatro victorias en el torneo. Eliminaron al Inter de Milán en el repechaje.

Bodo Glimt es el primer equipo noruego en llegar tan lejos en la competición de élite desde 1996-97.

Revancha del Mundial de Clubes en la Champions League

El PSG, monarca vigente de la Champions League se medirá con Chelsea en octavos de final, en una revancha de la final del Mundial de Clubes, ganada por los ingleses.

El FC Barcelona se las verá contra Newcastle, mientras que Atlético de Madrid se medirá con Tottenham. Los ganadores se enfrentarán en los cuartos de final.

El Bayern Múnich chocará ante el Atalanta, el último equipo italiano que sigue en la Champions League 2026.

Arsenal se enfrentará a Bayer Leverkusen y Galatasaray vs Liverpool.

Así es el panorama para las fase final de la Champions League 2026

El sorteo de los octavos de final de la Champions League 2026 fijó el cuadro de cabezas de serie hasta la final el 30 de mayo, en la Puskas Arena de Budapest.

Real Madrid y FC Barcelona no pueden enfrentarse hasta la final, y tampoco Arsenal y Manchester City.