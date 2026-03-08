PSG vs Chelsea se miden en los octavos de final de la Champions League 2026, el miércoles 11 de marzo. Transmite FOX One a las 14 horas.

Partido: PSG vs Chelsea

Fecha: Miércoles 11 de marzo

Fase: Partido de ida octavos de final

Torneo: Champions League

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Parque de los Príncipes

Transmisión: FOX One

PSG vs Chelsea en la Champions League 2026 (@PSG_English)

PSG vs Chelsea: Hora para ver la ida de octavos de final de la Champions League

La Champions League 2026 enfrenta al PSG vs Chelsea a las 14 horas, tiempo del centro de México.

PSG vs Chelsea: Canal para ver la ida de octavos de final de la Champions League

FOX One transmitirá el partido PSG vs Chelsea el miércoles 11 de marzo de 2026.

PSG vs Mónaco: A qué hora y dónde ver la vuelta de playoffs de la Champions League. (Miguel Oses / AP)

¿Cómo llegaron PSG y Chelsea a octavos de final de la Champions League?

PSG se enfrentó al Mónaco en los playoffs de la Champions League, serie que ganó con marcador global de 5-4, para citarse en octavos de final con Chelsea.

Será le reedición de la Final del Mundial de Clubes 2025, ganado por el Chelsea ante PSG.

El Chelsea avanzó de forma directa a los octavos de final de la Champions League 2026, luego de terminar en el lugar 6 de la tabla de posiciones en la Fase de Liga.