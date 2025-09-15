Newcastle vs FC Barcelona se miden en el cierre de la Jornada 1 de la Champions League; te contamos cuándo y dónde ver el partido de los culés.

La Jornada 1 de la Champions League cierra con seis partidos, entre ellos la visita del FC Barcelona al Newcastle en la Fase de Liga.

Newcastle vs FC Barcelona: Fecha del partido de la Jornada 1 de Champions League

El jueves 18 de septiembre de 2025 culmina la Jornada 1 de la Champions League con seis partidos, y el estelar enfrentará a Newcastle vs FC Barcelona.

Newcastle vs FC Barcelona: Horario del partido de la Jornada 1 de Champions League

Newcastle vs FC Barcelona chocan a partir de las 13 horas, tiempo del centro de México, el jueves 18 de septiembre.

Newcastle vs FC Barcelona: Canal para ver el partido de la Jornada 1 de Champions League

Las señales de HBO MAX y TNT transmitirán el partido Newcastle vs FC Barcelona, en la Jornada 1 de la Champions League.

Partido: Newcastle vs FC Barcelona

Fase; Jornada 1 de la Fase Liga

Fecha: Jueves 18 de septiembre de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: St. James’ Park

Transmisión: HBO MAX y TNT

¿Cómo llega FC Barcelona a la Jornada 1 de Champions League vs Newcastle?

El FC Barcelona se mantiene en la pelea por los primeros lugares de LaLiga, competencia en la que el Real Madrid es líder; ambos equipos se estrenarán en la Jornada 1 de la Champions League

En la Jornada 4 de LaLiga, el FC Barcelona recibió al Valencia en busca de mejorar su lugar en el torneo.

Newcastle, rival del FC Barcelona en la Champions League, suma 5 puntos en el décimo lugar de la Ligue 1 de Francia.

Newcastle vs FC Barcelona: Datos a seguir en la Jornada 1 de la Champions League

Newcastle y FC Barcelona se han enfrentado cuatro ocasiones en torneos de UEFA, con saldo de tres triunfos para los culés y uno de los ingleses.

El FC Barcelona ha ganado 20 de sus últimos 29 partidos de la Jornada 2 de la Champions League.

Robert Lewandowski, delantero del FC Barcelona, ha marcado nueve goles en sus últimos siete choques en la Fase Liga de la Champions League.