Newcastle vs FC Barcelona se miden en el cierre de la Jornada 1 de la Champions League; te contamos cuándo y dónde ver el partido de los culés.
La Jornada 1 de la Champions League cierra con seis partidos, entre ellos la visita del FC Barcelona al Newcastle en la Fase de Liga.
Newcastle vs FC Barcelona: Fecha del partido de la Jornada 1 de Champions League
El jueves 18 de septiembre de 2025 culmina la Jornada 1 de la Champions League con seis partidos, y el estelar enfrentará a Newcastle vs FC Barcelona.
Newcastle vs FC Barcelona: Horario del partido de la Jornada 1 de Champions League
Newcastle vs FC Barcelona chocan a partir de las 13 horas, tiempo del centro de México, el jueves 18 de septiembre.
Newcastle vs FC Barcelona: Canal para ver el partido de la Jornada 1 de Champions League
Las señales de HBO MAX y TNT transmitirán el partido Newcastle vs FC Barcelona, en la Jornada 1 de la Champions League.
- Partido: Newcastle vs FC Barcelona
- Fase; Jornada 1 de la Fase Liga
- Fecha: Jueves 18 de septiembre de 2025
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: St. James’ Park
- Transmisión: HBO MAX y TNT
¿Cómo llega FC Barcelona a la Jornada 1 de Champions League vs Newcastle?
El FC Barcelona se mantiene en la pelea por los primeros lugares de LaLiga, competencia en la que el Real Madrid es líder; ambos equipos se estrenarán en la Jornada 1 de la Champions League
En la Jornada 4 de LaLiga, el FC Barcelona recibió al Valencia en busca de mejorar su lugar en el torneo.
Newcastle, rival del FC Barcelona en la Champions League, suma 5 puntos en el décimo lugar de la Ligue 1 de Francia.
Newcastle vs FC Barcelona: Datos a seguir en la Jornada 1 de la Champions League
Newcastle y FC Barcelona se han enfrentado cuatro ocasiones en torneos de UEFA, con saldo de tres triunfos para los culés y uno de los ingleses.
El FC Barcelona ha ganado 20 de sus últimos 29 partidos de la Jornada 2 de la Champions League.
Robert Lewandowski, delantero del FC Barcelona, ha marcado nueve goles en sus últimos siete choques en la Fase Liga de la Champions League.