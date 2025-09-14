Liverpool vs Atlético de Madrid se miden en la Jornada 1 de la Champions League; te compartimos el día, hora y canal para ver el partido.

La Champions League arranca con equipos como Liverpool, Real Madrid, FC Barcelona y Manchester City como favoritos, pero el Atlético de Madrid tiene la calidad para llegar lejos.

Liverpool vs Atlético de Madrid: Día para ver la Jornada 1 de Champions League

El miércoles 17 de septiembre continúa la Jornada 1 de la Champions League con seis partidos, entre ellos el Liverpool vs Atlético de Madrid.

Liverpool vs Atlético de Madrid: Hora para ver la Jornada 1 de Champions League

El partido Liverpool vs Atlético de Madrid iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México, en el mítico Anfield, como parte de la Jornada 1 de la Champions League.

Liverpool vs Atlético de Madrid: Canal para ver la Jornada 1 de Champions League

La plataforma Caliente TV transmitirá el partido Liverpool vs Atlético de Madrid, el miércoles 17 de septiembre de 2025, a partir de las 13 horas.

Partido: Liverpool vs Atlético de Madrid

Fase: Jornada 1 de la Champions League

Fecha: Miércoles 17 de septiembre de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Anfield

Transmisión: Caliente TV

¿Cómo llega Liverpool al partido de la Jornada 1 de la Champions League?

Previo a su debut en la Champions League, Liverpool venció 1-0 al Burnley en la Jornada 4 de la Premier League, para afianzarse en la cima de la competencia con 12 puntos.

Después de quedarse corto en la edición anterior de la Premier League, Liverpool confía en pelear por el campeonato en el torneo que iniciará ante Atlético de Madrid.

¿Cómo llega Atlético de Madrid a la Jornada 1 de la Champions League?

De cara a su partido vs Liverpool en Champions League, Atlético de Madrid derrotó 2-0 a Villarreal en la Jornada 4 de LaLiga, para alcanzar 5 puntos en el lugar 11 de la tabla de posiciones.

El Atlético de Madrid no ha tenido su mejor inicio en LaLiga, pero buscará que sea diferente en la Champions League contra Liverpool.