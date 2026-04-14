La Concacaf y Netflix han llegado a un acuerdo histórico para que la plataforma pueda transmitir por primera vez las finales de Nations League y Copa Oro en México.

De acuerdo con el comunicado compartido, el acuerdo entre Concacaf y Netflix será válido por los próximos cuatro años y llevará en exclusiva las ediciones 2027 y 2029 de la Nations League y Copa Oro en México.

Esta alianza sólo contempla las competiciones de la rama varonil, por lo que otros torneo quedan fuera de este nuevo acuerdo.

Netflix transmitirá finales de Nations League y Copa Oro (Captura de pantalla)

Netflix transmitirá finales de Nations League y Copa Oro

Netflix será la nueva casa de las finales de Nations League y Copa Oro en México, ofreciendo una nueva opción para todos los aficionados al futbol.

“Sabemos que en México, la pasión por el futbol es verdaderamente única, y este acuerdo nos permite acercar estas competiciones a millones de aficionados a través de una nueva plataforma", explicó Philippe Moggio, Secretario General de la Concacaf.

La Nations League y Copa Oro se han convertido en dos de las competiciones más importantes de la zona de la Concacaf y en las que con regularidad aparece la Selección Mexicana en las instancias finales.

¿La Selección Mexicana será transmitida por Netflix?

Con este nuevo acuerdo, se abre la puerta para que la Selección Mexicana sea transmitida por primera vez en la historia a través de Netflix.

Para que esto suceda, el equipo mexicano tendría que llegar hasta las fases finales, pues solo para esta parte del torneo tiene los derechos en exclusiva Netflix.