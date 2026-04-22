México 86 es la película con la que Netflix celebrará el Mundial 2026, siendo una curiosa sátira al respecto del manejo del negocio del futbol en nuestro país y el mundo.

Algo interesante de México 86 de Netflix es que contará con un reparto de varios actores y actrices reconocidas, que te presentaremos a continuación.

México 86 en Netflix (Netflix)

Reparto de México 86 de Netflix

Este es el reparto completo de México 86 de Netflix, la película que celebrará el Mundial 2026:

Diego Luna de 46 años como Martín de la Torre

Karla Souza de 40 años como Susana Gómez-Mont

Daniel Giménez Cacho de 64 años como Emilio Azcárraga

Álvaro Guerrero de 77 años como Guillermo Cañedo

Memo Villegas de 38 años en un papel desconocido

Juan Pablo Fernández de 25 años como José Ramón Fernández

A los cuales podemos ver en el tráiler de México 86 de Netflix.

¿De qué trata México 86 de Netflix?

México 86 de Netflix narra la historia de Martín de la Torre, un burócrata que renuncia a su trabajo luego de ver la oportunidad de traer nuevamente el Mundial al país.

Lo que no sabe es que para lograrlo tendrá que hacerle frente a la gente más poderosa del futbol mexicano, así como a las instancias internacionales que están metidas en la pelea.

La película de México 86 de Netflix, más que presentar algo relacionado directamente a la cancha, nos presenta una sátira de todo lo que ocurrió detrás de la organización.

Presentando una mirada más íntima de los manejos del futbol, algo que puede agradar a los más entusiastas del deporte, quienes siempre buscan los temas polémicos y calientes del mismo.

México 86 de Netflix se estrenará el próximo 5 de junio, como previo al inicio del Mundial 2026, siendo un perfecto aperitivo para todos los aficionados.

Además de un golpe de nostalgia para las personas que estuvieron presentes durante la celebración del último Mundial de México antes del que se tendrá en conjunto con Estados Unidos y Canadá.