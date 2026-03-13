Ronaldinho hizo magia con un balón de futbol. El brasileño deslumbró a los fans desde las canchas de tierra hasta los grandes estadios, y Netflix llevará su historia a una serie.

Su historia irrepetible aparecerá desde el 16 de abril en una serie documental emitida por la plataforma Netflix.

Ronaldinho tendrá serie documental en Netflix (@NetflixBrasil)

¿Cómo se llama la serie documental de Ronaldinho en Netflix?

La serie documental Ronaldinho Gaúcho (Ronaldinho: The One and Only) en Netflix tendrá tres episodios.

Se estrena el 16 de abril y profundiza en la trayectoria de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, con acceso exclusivo, material nunca antes visto.

Grandes victorias, momentos sensibles y testimonios de figuras icónicas del deporte como Lionel Messi, Neymar Jr., Roberto Carlos, Gilberto Silva, Felipão, Carles Puyol, Galvão Bueno, acompañan la serie documental.

Ronaldinho con el Querétaro en la Liga MX (ELIUK DE LA TORRE / Mexsport)

¿Cómo será la serie documental de Ronaldinho en Netflix?

La serie de Ronaldinho en Netflix repasa los momentos clave de la carrera del jugador brasileño, desde sus inicios en Porto Alegre hasta su consagración como uno de los grandes ídolos del futbol mundial.

Ronaldinho, quien jugó en la Liga MX con el Querétaro, es uno de los máximos representantes del llamado «jogo bonito» de Brasil.

Ronaldinho: The One and Only es una coproducción de Canal Azul y Trailer Films.

Es una serie dirigida y escrita por Luis Ara, quien también se desempeña como productor ejecutivo junto con Ricardo Aidar y Liz Reis.

“El fútbol crea una conexión única con las audiencias. Son historias que nacen en las calles, en los barrios, dentro de las familias, que atraviesan generaciones y refuerzan un sentimiento de orgullo” Elisa Chalfon, responsable de Contenido de No Ficción para Brasil en Netflix.

Otras series de futbol que estrenará Netflix

La serie de Ronaldinho en Netflix será la primera de tres que estrenará la plataforma con contenido relacionado al futbol brasileño.