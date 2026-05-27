La edición 2026 del Campeón de Campeones enfrentará a Toluca vs Cruz Azul en la búsqueda de ser el ganador máximo de la Liga MX.

Toluca, dirigido por Antonio Mohamed, ganó el Campeón de Campeones 2025, por lo que si derrota a Cruz Azul, el conjunto escarlata llegaría a 6 títulos de este torneo.

Toluca ya ha sido bicampeón del Campeón de Campeones

Toluca ha logrado conquistar 5 títulos del Campeón de Campeones, uno de ellos un bicampeonato, en las temporadas 1966–67, 1967–68, 2002–03, 2005–06 y 2024-25.

Toluca ha derrotado a los siguientes rivales en el Campeón de Campeones:

América

Pachuca

Rayados

Atlas

León

Ahora, en el 2026, los Diablos Rojos tienen la oportunidad de ganar su sexto título si derrotan a Cruz Azul.

Cabe mencionar que el Campeón de Campeones se disputa a partido único y enfrenta a los ganadores del Apertura y Clausura de la Liga MX en una sede neutral en Estados Unidos.

Cruz Azul, campeón 2026 (Graciela López Herrera)

¿Cuándo y dónde se jugará el Campeón de Campeones de la Liga MX?

El partido Toluca vs Cruz Azul se jugará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, sede que ya ha albergado dicha pelea por el título por décima ocasión.

El Toluca vs Cruz Azul se jugará el próximo sábado 25 de julio en Estados Unidos.