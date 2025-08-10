El mejor futbol del mundo está de vuelta y para abrir el telón se jugó la final Crystal Palace vs Liverpool por el título de la Community Shield. Aquí te contamos quién se consagró campeón del histórico torneo.

El encuentro inició con el gol tempranero de Hugo Ekitike (4) para el Liverpool, pero la respuesta de las Águilas no tardó en llegar y al 17, el francés Jean-Philippe Mateta emparejó los cartones por la vía de los once metros.

Muy pronto, Liverpool recuperó la ventaja, pues al 22, Jeremie Frimpong marcó su primer gol oficial con la casaca de los Reds.

Sin embargo, la última palabra la tuvo el Crystal Palace, pues al 77, Ismaïla Sarr marcó el 2-2 (77’).

Con el 2-2 en el marcador, la definición del título por la Community Shield se fue hasta los penaltis, donde el Crystal Palace resultó vencedor.

Imagínese nunca haber ganado alguno de los títulos más importantes del fútbol inglés y conseguir dos de ellos en un mismo año tras vencer en las finales a Manchester City y Liverpool, ambas veces en Wembley. Bienvenidos al 2025 de Crystal Palace ❤️pic.twitter.com/GMLCW2RbvM — VSports Team (@VSportsTM) August 10, 2025

¿Cuándo iniciará la aventura del Liverpool y del Crystal Palace en la Premier League?

La aventura de Liverpool y de Crystal Palace en la Premier League comenzará el próximo fin de semana. El viernes 15 de agosto los Redes enfrentarán al Bournemouth en Anfield, mientras que las Águilas visitarán al Chelsea en el marco de la Fecha 1.

Liverpool se presentará en la nueva temporada de la Premier League como el vigente campeón mientras que Crystal Palace se consagró en la Community Shield y también levantó el título de la FA Cup tras vencer al Manchester City.