Napoli vs Arsenal disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 2-2 en la cancha del equipo italiano.

Napoli vs Arsenal: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League

El pronóstico del partido Napoli vs Arsenal es empate 2-2 en la Jornada 1 de la Champions League.

Pronóstico: Napoli 2-2 Arsenal

Napoli vs Arsenal: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Napoli vs Arsenal, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.

Napoli

Portero: Alex Meret

Defensas: Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Rafael Marín y Mathías Olivera

Mediocampistas: Stanislav Lobotka, André Zambo Anguissa y Scott McTominay

Delanteros: Matteo Politano, Rasmus Højlund y Alisson Santos

Arsenal

Portero: David Raya

Defensas: Ben White, Gabriel Magalhães, Cristhian Mosquera y Riccardo Calafiori

Mediocampistas: Declan Rice, Mikel Merino, Bukayo Saka, Martin Ødegaard y Eberechi Eze

Delantero: Kai Havertz o Viktor Gyökeres

Hora y canal del partido Napoli vs Arsenal en la Champions League

Napoli vs Arsenal juegan en la Jornada 1 de la Champions League: miércoles 9 de septiembre, 13:00 horas, transmisión por HBO Max.