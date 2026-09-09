Napoli vs Arsenal disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 2-2 en la cancha del equipo italiano.
Napoli vs Arsenal: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League
El pronóstico del partido Napoli vs Arsenal es empate 2-2 en la Jornada 1 de la Champions League.
Pronóstico: Napoli 2-2 Arsenal
Napoli vs Arsenal: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Napoli vs Arsenal, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.
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Napoli
- Portero: Alex Meret
- Defensas: Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Rafael Marín y Mathías Olivera
- Mediocampistas: Stanislav Lobotka, André Zambo Anguissa y Scott McTominay
- Delanteros: Matteo Politano, Rasmus Højlund y Alisson Santos
Arsenal
- Portero: David Raya
- Defensas: Ben White, Gabriel Magalhães, Cristhian Mosquera y Riccardo Calafiori
- Mediocampistas: Declan Rice, Mikel Merino, Bukayo Saka, Martin Ødegaard y Eberechi Eze
- Delantero: Kai Havertz o Viktor Gyökeres
Hora y canal del partido Napoli vs Arsenal en la Champions League
Napoli vs Arsenal juegan en la Jornada 1 de la Champions League: miércoles 9 de septiembre, 13:00 horas, transmisión por HBO Max.
- Partido: Napoli vs Arsenal
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Stadio Diego Armando Maradona
- Transmisión: HBO Max