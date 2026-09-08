Stuttgart vs Viking disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 2-0 en la cancha de la Mercedes-Benz Arena.
Stuttgart vs Viking: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League
El pronóstico del partido Stuttgart vs Viking es victoria local por 2-0 en la Jornada 1 de la Champions League.
Pronóstico: Stuttgart 2-0 Viking
Stuttgart vs Viking: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Stuttgart vs Viking, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.
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Stuttgart
- Portero: Alexander Nübel
- Defensas: Josha Vagnoman, Waldemar Anton, Chabot y Maximilian Mittelstädt
- Mediocampistas: Angelo Stiller, Atakan Karazor; Enzo Millot y Chris Führich
- Delanteros: Deniz Undav y Ermedin Demirović
Viking
- Portero: Arild Ostbo
- Defensas: Sondre Bjorshol, Gianni Stensness, David Brekalo y Shayne Pattynama
- Centrocampistas: Markus Solbakken, Kristoffer Lokberg y Patrick Yazbek
- Delanteros: Zlatko Tripic, Nick D’Agostino y Lars-Jorgen Salvesen
Hora y canal del partido Stuttgart vs Viking en La Liga
Stuttgart vs Viking juegan en la Jornada 1 de la Champions League: miércoles 9 de septiembre, 10:45 horas, transmisión por HBO Max y TNT.
- Partido: Stuttgart vs Viking
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2026
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Mercedes-Benz Arena
- Transmisión: HBO Max y TNT