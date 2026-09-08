Stuttgart vs Viking disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 2-0 en la cancha de la Mercedes-Benz Arena.

Stuttgart vs Viking: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League

El pronóstico del partido Stuttgart vs Viking es victoria local por 2-0 en la Jornada 1 de la Champions League.

Pronóstico: Stuttgart 2-0 Viking

Stuttgart vs Viking: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Stuttgart vs Viking, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.

Stuttgart

  • Portero: Alexander Nübel
  • Defensas: Josha Vagnoman, Waldemar Anton, Chabot y Maximilian Mittelstädt
  • Mediocampistas: Angelo Stiller, Atakan Karazor; Enzo Millot y Chris Führich
  • Delanteros: Deniz Undav y Ermedin Demirović

Viking

  • Portero: Arild Ostbo
  • Defensas: Sondre Bjorshol, Gianni Stensness, David Brekalo y Shayne Pattynama
  • Centrocampistas: Markus Solbakken, Kristoffer Lokberg y Patrick Yazbek
  • Delanteros: Zlatko Tripic, Nick D’Agostino y Lars-Jorgen Salvesen

Hora y canal del partido Stuttgart vs Viking en La Liga

Stuttgart vs Viking juegan en la Jornada 1 de la Champions League: miércoles 9 de septiembre, 10:45 horas, transmisión por HBO Max y TNT.

  • Partido: Stuttgart vs Viking
  • Fase: Jornada 1
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2026
  • Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Mercedes-Benz Arena
  • Transmisión: HBO Max y TNT