Stuttgart vs Viking disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 2-0 en la cancha de la Mercedes-Benz Arena.

Stuttgart vs Viking: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League

El pronóstico del partido Stuttgart vs Viking es victoria local por 2-0 en la Jornada 1 de la Champions League.

Pronóstico: Stuttgart 2-0 Viking

Stuttgart vs Viking: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Stuttgart vs Viking, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.

Stuttgart

Portero: Alexander Nübel

Defensas: Josha Vagnoman, Waldemar Anton, Chabot y Maximilian Mittelstädt

Mediocampistas: Angelo Stiller, Atakan Karazor; Enzo Millot y Chris Führich

Delanteros: Deniz Undav y Ermedin Demirović

Viking

Portero: Arild Ostbo

Defensas: Sondre Bjorshol, Gianni Stensness, David Brekalo y Shayne Pattynama

Centrocampistas: Markus Solbakken, Kristoffer Lokberg y Patrick Yazbek

Delanteros: Zlatko Tripic, Nick D’Agostino y Lars-Jorgen Salvesen

Hora y canal del partido Stuttgart vs Viking en La Liga

Stuttgart vs Viking juegan en la Jornada 1 de la Champions League: miércoles 9 de septiembre, 10:45 horas, transmisión por HBO Max y TNT.