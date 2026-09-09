FC Barcelona vs Feyenoord disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 3-0 en la cancha del Estadio Camp Nou.

FC Barcelona vs Feyenoord: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League

El pronóstico del partido FC Barcelona vs Feyenoord es victoria merengue por 3-0 en la Jornada 1 de la Champions League.

Pronóstico: FC Barcelona 3-0 Feyenoord.

FC Barcelona vs Feyenoord: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Feyenoord, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Alejandro Balde

Mediocampistas: Frenkie de Jong, Pedri y Fermín López

Delanteros: Lamine Yamal, Ferran Torres y Raphinha

Feyenoord

Portero: Timon Wellenreuther

Defensas: Jordan Lotomba, Thomas Beelen, Dávid Hancko y Gijs Smal

Mediocampistas: Quinten Timber, In-beom Hwang y Antoni Milambo

Delanteros: Ibrahim Osman, Julian Carranza y Igor Paixão

Hora y canal del partido FC Barcelona vs Feyenoord en La Liga

FC Barcelona vs Feyenoord juegan en la Jornada 1 de la Champions League: miércoles 9 de septiembre, 10:45 horas, transmisión por Fox One.