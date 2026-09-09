FC Barcelona vs Feyenoord disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 3-0 en la cancha del Estadio Camp Nou.
FC Barcelona vs Feyenoord: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League
El pronóstico del partido FC Barcelona vs Feyenoord es victoria merengue por 3-0 en la Jornada 1 de la Champions League.
Pronóstico: FC Barcelona 3-0 Feyenoord.
FC Barcelona vs Feyenoord: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Feyenoord, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.
FC Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Alejandro Balde
- Mediocampistas: Frenkie de Jong, Pedri y Fermín López
- Delanteros: Lamine Yamal, Ferran Torres y Raphinha
Feyenoord
- Portero: Timon Wellenreuther
- Defensas: Jordan Lotomba, Thomas Beelen, Dávid Hancko y Gijs Smal
- Mediocampistas: Quinten Timber, In-beom Hwang y Antoni Milambo
- Delanteros: Ibrahim Osman, Julian Carranza y Igor Paixão
Hora y canal del partido FC Barcelona vs Feyenoord en La Liga
FC Barcelona vs Feyenoord juegan en la Jornada 1 de la Champions League: miércoles 9 de septiembre, 10:45 horas, transmisión por Fox One.
- Partido: FC Barcelona vs Feyenoord
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2026
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Camp Nou
- Transmisión: Fox One