Lille vs Betis disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 2-1 en la cancha del equipo francés.

Lille vs Betis: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League

El pronóstico del partido Lille vs Betis es victoria de los franceses por 2-1 en la Jornada 1 de la Champions League.

Pronóstico: Lille 2-1 Betis

Lille vs Betis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Lille vs Betis, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.

Lille

  • Portero: Özer
  • Defensas: Tiago Santos, Ngoy, Alexsandro Ribeiro y Perraud
  • Mediocampistas: Bentaleb, André y Haraldsson
  • Delanteros: Bakwa, Ayumu Ueda y Sahraoui

Betis

  • Portero: Álvaro Valles
  • Defensas: Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan y Fran García
  • Mediocampistas: Facundo Bernal, Marc Roca y Pablo Fornals
  • Delanteros: Antony, Rodrigo Riquelme y Cucho Hernández

Hora y canal del partido Lille vs Betis en la Champions League

Lille vs Betis juegan en la Jornada 1 de la Champions League: martes 8 de septiembre, 13 horas, transmisión por HBO Max.

  • Partido: Borussia Dortmund vs Villarreal
  • Fase: Jornada 1
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026
  • Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Pierre-Mauroy
  • Transmisión: FOX One