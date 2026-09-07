Lille vs Betis disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 2-1 en la cancha del equipo francés.
Lille vs Betis: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League
El pronóstico del partido Lille vs Betis es victoria de los franceses por 2-1 en la Jornada 1 de la Champions League.
Pronóstico: Lille 2-1 Betis
Lille vs Betis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Lille vs Betis, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.
Lille
- Portero: Özer
- Defensas: Tiago Santos, Ngoy, Alexsandro Ribeiro y Perraud
- Mediocampistas: Bentaleb, André y Haraldsson
- Delanteros: Bakwa, Ayumu Ueda y Sahraoui
Betis
- Portero: Álvaro Valles
- Defensas: Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan y Fran García
- Mediocampistas: Facundo Bernal, Marc Roca y Pablo Fornals
- Delanteros: Antony, Rodrigo Riquelme y Cucho Hernández
Hora y canal del partido Lille vs Betis en la Champions League
Lille vs Betis juegan en la Jornada 1 de la Champions League: martes 8 de septiembre, 13 horas, transmisión por HBO Max.
- Partido: Borussia Dortmund vs Villarreal
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Pierre-Mauroy
- Transmisión: FOX One