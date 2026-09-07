Lille vs Betis disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 2-1 en la cancha del equipo francés.

Lille vs Betis: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League

El pronóstico del partido Lille vs Betis es victoria de los franceses por 2-1 en la Jornada 1 de la Champions League.

Pronóstico: Lille 2-1 Betis

Lille vs Betis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Lille vs Betis, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.

Lille

Portero: Özer

Defensas: Tiago Santos, Ngoy, Alexsandro Ribeiro y Perraud

Mediocampistas: Bentaleb, André y Haraldsson

Delanteros: Bakwa, Ayumu Ueda y Sahraoui

Betis

Portero: Álvaro Valles

Defensas: Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan y Fran García

Mediocampistas: Facundo Bernal, Marc Roca y Pablo Fornals

Delanteros: Antony, Rodrigo Riquelme y Cucho Hernández

Hora y canal del partido Lille vs Betis en la Champions League

Lille vs Betis juegan en la Jornada 1 de la Champions League: martes 8 de septiembre, 13 horas, transmisión por HBO Max.